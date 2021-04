Calcio: Serie A, sconfitta casalinga per il Bologna con l’Inter

Nona vittoria consecutiva per gli uomini di Conte che superano anche l’ostacolo Bologna e allungano su Milan (a -8 con una partita in piu’) e Juventus (-12). Lukaku decide la sfida del ‘Dall’Ara’ per lo 0-1 finale nel posticipo del 29° turno. L’unica nota negativa per Conte e’ la squalifica di Brozovic e Bastoni (erano diffidati) per la prossima partita con il Sassuolo.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia 6; Tomiyasu 5.5 (34′ pt De Silvestri 5.5), Danilo 6, Soumaoro 5.5, Dijks 6 (35′ st Juwara sv); Schouten 6.5, Dominguez 6 (24′ st Svanberg 6); Skov Olsen 5.5 (35′ st Orsolini sv), Soriano 5.5, Sansone 6 (24′ st Vignato 5.5); Barrow 5.5.

In panchina: Da Costa, Poli, Baldursson, Antov, Farago’.

Allenatore: Mihajlovic 5.5.

INTER (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 6, Ranocchia 6.5, Bastoni 7;

Hakimi 5.5, Barella 6 (46′ st Vecino sv), Brozovic 5.5, Eriksen 6.5 (16′ st Gagliardini 6), Young 6 (25′ st Darmian 6); Lukaku 7, Lautaro Martinez 6 (26′ st Sanchez 6.5).

In panchina: Padelli, Radu, De Vrij, Sensi, Vidal, Pinamonti.

Allenatore: Conte 6.5.

ARBITRO: Giacomelli di Trieste 6.

RETI: 32′ pt Lukaku.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Soumaoro, Ranocchia, De Silvestri, Vignato, Juwara, Brozovic, Bastoni, Gagliardini. Angoli: 4-4. Recupero: 3′ pt, 3′ st.