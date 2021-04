Il Comandante Angrisani incontra i militari del Comando Provinciale Carabinieri di Bologna

Il giorno di Pasqua, il Comandante della Legione Carabinieri Emilia Romagna, Generale di Brigata Davide Angrisani, ha voluto incontrare una rappresentanza di militari del Comando Provinciale Carabinieri di Bologna impegnati in attività di pattuglia in città, per un saluto in occasione della solenne festività.

Nel corso dell’incontro, avvenuto nell’adiacente piazzale della Chiesa di San Michele in Bosco, dove sono intervenute le numerose pattuglie del Nucleo Radiomobile, delle API (aliquote antiterrorismo) e della Compagnia Bologna Centro in quel momento in circuito, con la sobrietà richiesta nel rispetto della normativa in vigore per il contrasto alla diffusione del Covid-19, il Generale ha ringraziato i militari per lo spirito di servizio e l’impegno profuso a favore della cittadinanza anche nel giorno della Festa, invitandoli a rivolgere un particolare augurio anche ai propri familiari.