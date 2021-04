Festa di compleanno nel seminterrato, 13 persone sanzionate a Bologna dalla Polizia Locale

Una festa di compleanno organizzata in un appartamento è finita con l’arrivo della Polizia Locale. È successo la sera di Pasqua, domenica scorsa, intorno alle 22, quando è arrivata una segnalazione da via delle Rose, vicino ai Giardini Margherita. Gli agenti sono intervenuti e hanno individuato in una sala del seminterrato di un condominio il luogo di provenienza del rumore e della musica. Si trattava della festa di compleanno della proprietaria che è stata sanzionata insieme ai suoi 12 ospiti, tutti di età compresa tra i 24 e i 27 anni, per aver violato le norme antiCovid.