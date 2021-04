A Modena torna al gran completo il tradizionale Mercato del lunedì

Col passaggio da zona rossa ad arancione, lunedì prossimo, 12 aprile, torna al gran completo il tradizionale Mercato che si tiene il primo giorno della settimana all’interno dell’anello del Parco Novi Sad di Modena. Accanto ai banchi alimentari sarà perciò nuovamente possibile trovare la vastissima gamma di offerte che gli ambulanti del Consorzio il Mercato sono in grado di garantire: dall’abbigliamento alla biancheria per la casa, dalle stoviglie agli accessori per le biciclette sino ai fiori freschi. Tutto con un ottimo rapporto tra qualità e prezzo.

“Si tratta di una boccata di ossigeno per tutta la nostra categoria, anche se non dobbiamo abbassare la guardia. L’essere all’aria aperta ci aiuta a far rispettare le regole ma tutti, operatori e clienti, abbiamo il dovere di tenere comportamenti corretti per fare in modo che la curva dei contagi continui a scendere” ha sottolineato il presidente del Consorzio Il Mercato Guido Sirri.

Invariati gli orari: dalle 7 alle 14.30 i banchi degli ambulanti saranno allestiti per accogliere, in sicurezza, la clientela.