Nuove tappe per il tour della solidarietà “A sostegno di chi ha più bisogno” di Coldiretti

Nuove tappe per il tour della solidarietà “A sostegno di chi ha...

Tappa a Modena, domani, martedì 13 aprile 2021 alle 12.30, nella parrocchia di Santa Rita in via Frignani 120, presenti il vicedirettore della Caritas Diocesana, Federico Valenzano e il Presidente di Coldiretti Modena, Luca Borsari, per il tour della solidarietà di Coldiretti Modena “A sostegno di chi ha più bisogno”.

Continua così, dopo gli appuntamenti delle settimane scorse, l’iniziativa, promossa da Coldiretti, Filiera Italia e Campagna Amica con la partecipazione delle più rilevanti realtà economiche e sociali del Paese (comprese Inalca e Casa Modena), che prevede la distribuzione complessivamente di 40 quintali di prodotti agroalimentari, tutti 100% Made in Italy, a nuclei familiari in stato di bisogno del territorio provinciale individuati da Coldiretti/Campagna Amica insieme ai servizi sociali dei comuni e alle parrocchie.

Ogni famiglia è destinataria di un pacco di oltre 50 chili con prodotti 100% Made in Italy come – spiega Coldiretti Modena – pasta e riso, Parmigiano Reggiano, biscotti, sughi, salsa di pomodoro, tonno sott’olio, dolci, stinchi, cotechini e prosciutti, carne, latte, panna da cucina, zucchero, olio extra vergine di oliva, legumi e formaggi fra caciotte e pecorino.

Queste il programma del tour della solidarietà di Coldiretti per martedì 13 e mercoledì 14 aprile:

· Martedì 13 Aprile, ore 10,00: Formigine, Caritas Via Giardini Sud 11

o Presenti i rappresentanti della Caritas di Formigine e Fiorano

· Martedì 13 Aprile, ore 14,15: Sassuolo, Municipio via Fenuzzi, 5

o Presente il sindaco, Gianfrancesco Menani

· Martedì 13 Aprile, ore 16,00: Pavullo, Municipio Piazza Montecuccoli

o Presenti il sindaco, Luciano Biolchini e il parroco Don Roberto Montecchi

· Mercoledì 14 aprile, ore 9,30: San Prospero, Municipio via della Pace, 2

o Presente il sindaco, Sauro Borghi

· Mercoledì 14 aprile, ore 10,30: Mirandola, Porta Aperta via Montorsi, 39

o Presente il sindaco, Alberto Greco

· Mercoledì 14 aprile, ore 12,00: Medolla, Caritas Via Roma 3

o Presenti i rappresentanti della Caritas del Vicariato della Bassa

· Mercoledì 14 aprile, ore 15,30: Nonantola, Abbazia viale Vittorio Veneto

o Presenti i rappresentanti della Caritas locale e il Presidente di Coldiretti Modena, Luca Borsari