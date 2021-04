Sostenibilità ambientale a Guastalla grazie alla maxi riqualificazione dell’illuminazione pubblica effettuata su tutto il territorio comunale

S.A.BA.R. Servizi S.r.l. sta ultimando i lavori, iniziati qualche anno fa, di un grande progetto di riqualificazione ed efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica presenti in tutti gli 8 comuni dell’Unione Bassa Reggiana, per mettere 17.799 punti luce a tecnologia Led, che garantisce una vita più lunga all’impianto, un maggior confort visivo e un notevole risparmio energetico ed economico. Il risultato? Più luce, più qualità urbana, più sicurezza, maggiore risparmio ovvero sostenibilità ambientale. Un impegno che Camilla Verona, sindaco di Guastalla e presidente dell’Unione dei comuni, ha assunto e sostenuto con grande convinzione, credendo fin da subito nella conversione dell’illuminazione pubblica in chiave sostenibile.

A GUASTALLA

A marzo 2021 sono terminati gli interventi previsti a progetto per il territorio di Guastalla con l’installazione di 3.859 punti luce tutti a tecnologia a Led che hanno generato una riduzione della spesa corrente di 15.000 € (+ Iva), grazie alla diminuzione dei consumi del 70% (2.158.124 kWh – equivalenti a 404 tonnellate di petrolio) ed un risparmio in bolletta di 258.191 € (+ Iva) che ha permesso al Comune di ripagarsi l’efficientamento energetico e la sostituzione di linee, quadri lettrici e pali ammalorati.

Per valorizzare il centro storico guastallese, l’Amministrazione comunale ha scelto di illuminare tutta la zona della “stella” con luce calda: le 150 lanterne esistenti sono state sostituite da altrettante lanterne a Led per mantenere una continuità di stile.

Inoltre, è stato deciso di utilizzare i risparmi extra, conseguiti durante gli interventi, per illuminare ulteriori zone, ossia:

incrocio via Vegri – Cispadana

via Palazzina – tratto tra via Anna Frank e via Puccina

parcheggio Piazza Matteotti

via Bonazza – tra S.Giorgio e Tagliata, nuova illuminazione nei pressi delle zone abitate

via Staffola, tratto dalla ferrovia al civico 51

Questi nuovi lavori saranno ultimati entro fine maggio 2021.

“Si tratta di un progetto molto importante per la città di Guastalala, sul piano qualitativo e quantitativo, sia dal punto di vista dell’innovazione tecnologica, sia ddal punto di vista della sostenibilità ambientale – ha detto l’assessore all’ambiente e alla qualità urbana Chiara Lanzoni – Per essere sempre più green e sostenibili non potevamo che scegliere la strada della tecnologia a Led. Non si è trattato di una semplice operazione di manutenzione o sostituzione di punti luce, ma di una completa trasformazione del sistema dell’illuminazione pubblica attraverso processi altamente innovativi. Così il territorio risulta più uniformemente illuminato, più sicuro e con un efficientamento energetico che ci fa risparmiare ogni anno migliaia di euro”.