A Pavullo i pacchi solidarietà di Coldiretti e Campagna Amica

Dopo Modena, Formigine e Sassuolo, ha fatto sosta anche a Pavullo “A sostegno di chi ha bisogno” il tour della solidarietà di Coldiretti Modena per distribuire ai nuclei familiari in stato di bisogno, individuati da Coldiretti/Campagna Amica insieme ai servizi sociali dei comuni e alle parrocchie, i pacchi di prodotti alimentari 100% Made in Italy.

Ad accogliere lo speciale carico il sindaco di Pavullo, Luciano Biolchini, e il parroco Don Roberto Montecchi alla presenza del presidente della locale sezione di Coldiretti, Diego Lenzini, e della responsabile provinciale Donne Impresa Coldiretti, Sonia Gherardini.

“I pacchi – ha sottolineato Lenzini – contengono solo prodotti alimentari di eccellenza della filiera agricola italiana: pasta di grano Senatore Cappelli, passata di pomodoro, olio extravergine di oliva DOP, Parmigiano Reggiano, latte e salumi per dare la possibilità anche a chi non ha mezzi economici di mangiare prodotti sani e di qualità.”

Le consegne odierne – rende noto Coldiretti Modena – continuano l’operazione di solidarietà di Coldiretti con Campagna Amica che dall’inizio della pandemia ha visto la consegna di 18 quintali di pasta Senatore Cappelli agli empori sociali della provincia oltre ad iniziative come la “spesa sospesa” voluta dagli agricoltori dei Mercati di Campagna Amica o i dolci donati dagli agriturismi di Terranostra.

L’iniziativa “A sostegno di chi ha bisogno” è promossa da Coldiretti, Filiera Italia e Campagna Amica con la partecipazione delle più rilevanti realtà economiche e sociali del Paese (comprese Inalca e Casa Modena), consiste nella distribuzione alle famiglie di un pacco di oltre 50 chili con prodotti come – spiega Coldiretti Modena – pasta e riso, Parmigiano Reggiano, biscotti, sughi, salsa di pomodoro, tonno sott’olio, dolci, stinchi, cotechini e prosciutti, carne, latte, panna da cucina, zucchero, olio extra vergine di oliva, legumi e formaggi fra caciotte e pecorino.