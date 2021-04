Emergenza Covid: ancora in calo in provincia di Modena il numero di nuovi casi e la percentuale di positività

Emergenza Covid: ancora in calo in provincia di Modena il numero di...

Nell’ultima settimana sono ancora in calo il numero di nuovi casi e la percentuale di positività, mentre è aumentato leggermente il numero di persone esaminate. Si conferma in calo il trend relativo al numero dei ricoverati giornalieri.

Situazione dei posti letto a martedì 13 aprile

Sono 418 i pazienti Covid positivi ricoverati, a martedì 13 aprile, negli ospedali modenesi. Di questi, 243 sono ricoverati presso gli ospedali gestiti dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria (Policlinico e Baggiovara), 132 negli ospedali provinciali (Carpi, Mirandola, Vignola, Pavullo) e 43 all’Ospedale di Sassuolo Spa. 61 i pazienti ricoverati in Terapia Intensiva.

Dal 22 marzo scorso, giorno in cui si è registrato il picco, la curva relativa ai ricoveri ha mostrato una tendenza alla flessione, sebbene i numeri si mantengano ancora elevati.

ANDAMENTO GENERALE

Tamponi

Considerando il totale dei tamponi molecolari refertati da inizio epidemia sino ad oggi (compresi i tamponi di controllo per accertare la guarigione) sono stati eseguiti circa 582mila tamponi. Il totale di positivi segnalati a livello regionale, al 13 aprile (ultimo dato disponibile), per la provincia di Modena è di 60.335 (erano 58.889 lo scorso 5 aprile).

Casi

Al 13 aprile, in provincia di Modena erano accertati 5217 (erano 6194 il 5 aprile, -16%) casi di persone con in corso l’infezione da Covid-19. Di questi, 4799 erano in isolamento domiciliare o presso altre strutture, 418 ricoverati.

Ricoveri totali

Al 13 aprile erano 418 (erano 510 il 5 aprile, -18%) i pazienti assistiti in regime di ricovero negli ospedali della provincia. In AOU da report regionale risultavano ricoverati 243 pazienti covid positivi (di cui 61 in Terapia Intensiva), 132 negli ospedali provinciali (Carpi, Mirandola, Vignola, Pavullo) e 43 all’Ospedale di Sassuolo Spa.

Persone in isolamento domiciliare

Al 13 aprile (ultimo dato disponibile) erano in isolamento 6.999 (erano 8.149 il 5 aprile,

-14%) persone. In particolare:

– 4.799 (erano 5.684) persone covid positive. Dei positivi in isolamento domiciliare 38 sono accolti presso l’hotel Tiby e 46 pazienti sono ricoverati negli Ospedali di Comunità Covid a Novi, Fanano, Soliera.

– 2.200 (erano 2.465) contatti stretti di casi accertati in isolamento.

Dal 21 dicembre all’Hotel Concordia di S. Possidonio non ci sono più ospiti pazienti Covid+.

Sul fronte delle USCA, nell’ultimo periodo di rilevazione (29 marzo – 4 aprile 2021) le 13 Unità speciali di continuità assistenziale (di cui una pediatrica) attive in provincia hanno assistito 377 pazienti per un totale di 132 medici coinvolti.

Risultati dei test sierologici (ultimi dati disponibili aggiornati all’8 aprile)

All’8 aprile sono stati eseguiti in totale 211.189 test sierologici di cui 13.380 con esito positivo.

L’analisi dei risultati dei test sierologici (sia quelli di screening eseguiti dai dipendenti delle Aziende Sanitarie, delle strutture residenziali per anziani, delle forze dell’ordine e del volontariato sociosanitario, che quelli eseguiti volontariamente dal personale scolastico o privatamente dai cittadini), pur con i noti limiti di sensibilità e valori predittivi positivi non ottimali, permette di avere una stima approssimativa della circolazione del virus nel nostro territorio.

All’8 aprile sono state testate, almeno una volta, 133.994 persone di cui il 7,3% è risultato positivo. La percentuale di prima positività mensile ha mostrato valori alti nel periodo marzo-aprile 2020 (6,5%), successivamente si è ridotta fino ad un minimo registrato nel mese di settembre (1,7%) per poi iniziare a risalire fino a massimi registrati nei mesi di febbraio (19,1%) e marzo (21,0%).

Questi dati confermano quindi la necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come utilizzo di mascherine, igiene delle mani e distanziamento sociale e di proseguire nelle attività di sorveglianza.