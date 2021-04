Bologna, buoni taxi/Ncc per persone con mobilità ridotta o in difficoltà economica. Al via acquisto buoni sconto

Bologna, buoni taxi/Ncc per persone con mobilità ridotta o in difficoltà economica....

Sarà operativa da lunedì 19 aprile la procedura online per ottenere i buoni sconto del 50% sul viaggio in taxi e Ncc per persone residenti a Bologna a mobilità ridotta, con patologie accertate oppure appartenenti a nuclei familiari in condizione di difficoltà anche a causa della pandemia del coronavirus.

Per sostenere la mobilità con veicoli pubblici, il Ministero dei Trasporti ha erogato al Comune di Bologna fondi per 785 mila euro che, grazie alla collaborazione con Tper e con le centrali operative delle compagnie di Taxi e Ncc attive in città, consentono di fornire dei pacchetti di buoni sconto per ogni tipo di spostamento.

Per dare maggiore supporto alla campagna vaccinale, i buoni sconto potranno essere spesi anche per usufruire del servizio Io mi vaccino in Taxi/Ncc, promosso da Ausl e dalle stesse compagnie taxi/Ncc. La tariffa di 30 euro, già scontata, per il tragitto di andata e ritorno al punto vaccinale, compresa l’attesa del veicolo, si ridurrà in questo caso a 15 euro.

I pacchetti scontati sono:

del valore nominale di 40, 80 o 100 euro, ma il cittadino spenderà rispettivamente la metà, quindi 20, 40 o 50 euro;

acquistabili entro il 30 giugno 2021;

da utilizzare entro il 30 giugno 2022, salvo proroghe del Ministero.

Chi può ottenere i buoni:

residenti a Bologna a mobilità ridotta o con patologie accertate – anche se viaggiano accompagnate – come ad esempio: persone impossibilitate o in difficoltà anche temporanea ad utilizzare i mezzi pubblici, persone che devono recarsi a visite e terapie, donne in stato di gravidanza, anziani;

residenti a Bologna appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dalla pandemia, per esempio: cassintegrati, esercenti di attività che hanno dovuto rispettare le chiusure imposte, persone che hanno subito la decurtazione del proprio reddito.

Come ottenere i buoni:

presentare richiesta con l’app gratuita Bologna Welfare o sul sito del Comune di Bologna, sezione Servizi online, tramite credenziali Spid; il modulo richiederà di autodichiarare il possesso dei requisiti richiesti; qui le istruzioni

scaricare l’app Roger e acquistare i pacchetti scontati da utilizzare per pagare la corsa. Qui le istruzioni

In fase di prenotazione o prima di attivare la corsa è necessario avvertire il tassista/ncc che si userà la app Roger per pagare.

Per informazioni:

Cat 051 4590 dalle ore 8 alle ore 18

Cotabo 051 374300 dalle ore 8.30 alle ore 17 e 051 372727 h24 (per prenotare taxi)

Cosepuri 051 519090 dalle ore 8 alle ore 20 (h24 per prenotare vettura)

Saca 051 6349444 dalle ore 8 alle ore 20

App Roger 051 0216843