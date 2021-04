Nasce ‘Balotta’, il Coordinamento Giovani di San Lazzaro

Nasce ‘Balotta’, il Coordinamento Giovani voluto dall’Amministrazione comunale e coordinato dall’Informagiovani: un gruppo per condividere attività ed idee, rivolto a ragazzi e ragazze dai 16 ai 35 anni che vogliono partecipare attivamente alla vita di San Lazzaro.

‘Balotta’ è un gruppo aperto ai giovani (anche non residenti nel Comune) che hanno voglia di incontrarsi per confrontarsi su temi di proprio interesse, creando eventi e proponendo idee e iniziative per tutta la cittadinanza. Da una serata a base di serie tv a un pomeriggio di giochi di ruolo nello Spazio Giovani della Mediateca, fino ad attività di volontariato e di cittadinanza attiva.

“Le nuove generazioni sono il motore del futuro e del cambiamento – spiega la Sindaca Isabella Conti –. E’ nostro dovere di Amministratori e Istituzioni coinvolgerli in questo processo in modo attivo, rendendoli protagonisti assieme alle loro meravigliose idee e progetti. Non solo dando ai giovani spazi, risorse e strumenti, ma creando vere e proprie occasioni di aggregazione e confronto tra pari. Le migliori idee e le esperienze più belle sono quelle che si vivono insieme, mettendo a frutto le energie e i talenti di ciascuno per il bene del gruppo e della comunità”.

“Balotta vuole essere il punto di partenza per creare una comunità coesa e affiatata di giovani cittadini, che abbiano voglia di partecipare attivamente alla vita della propria città – aggiunge Juri Guidi, assessore alla Cultura e ai Giovani –. Un’officina di idee e autoproduzione culturale e sociale, ma anche un luogo di incontro, dialogo e condivisione sia tra i ragazzi stessi, sia tra i giovani e le Istituzioni. L’Amministrazione metterà a disposizione del Coordinamento i propri spazi per incontri e iniziative, sostenendone anche le attività con un budget dedicato”.

A partire da maggio, compatibilmente con le restrizioni in vigore per l’emergenza sanitaria, sono già previste le prime attività: una serie di incontri e trekking all’aria aperta per conoscere le bellezze naturalistiche del nostro territorio e unire le forze per tutelarle e proteggerle.

Il gruppo di ‘Balotta’ si sta formando: per aderire basta compilare il modulo di pre-adesione presente sul sito del Comune di San Lazzaro.