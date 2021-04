Silingardi del Rotary di Sassuolo ha consegnato sei Chromebook all’Elsa Morante

Grazie alla partnership “USAID-Rotary in Italia: Communities against Covid-19”, l’Istituto Elsa Morante è stato selezionato, quale destinatario privilegiato nella nostra Provincia nell’ambito dell’Istruzione, per ricevere in donazione personal computer dotati di software all’avanguardia, in grado di permettere agli studenti, soprattutto in un periodo in cui la didattica predilige sempre di più modalità telematiche, di seguire al meglio le lezioni, anche on line, offrendo pari opportunità e favorendo l’inclusione.

Sei Chromebook sono stati consegnati al Dirigente Scolastico Prof. Edoardo Piparo, dal dott. Luca Silingardi, presidente del Club Rotary di Sassuolo facente parte del Distretto Rotary 2072 dell’Emilia Romagna. I laptop Chromebook hanno la caratteristica di legare la loro funzionalità all’accesso a Internet, risultando quindi di semplice utilizzo e intuitivi.

La Fondazione Rotary è un Ente filantropico del Rotary International, che, attraverso la cooperazione con USAID (Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale), in coerenza con le proprie finalità, si sta impegnando nel sostenere la risposta alla pandemia mondiale, preparare le comunità per il possibile reiterarsi della crisi e affrontare il conseguente impatto sociale ed economico a medio e lungo termine. Questa collaborazione internazionale trova fondamento in più di duecento anni di storia condivisa tra i nostri paesi.

È con grande apprezzamento, afferma il Dirigente, che riceviamo questa strumentazione per facilitare i nostri studenti nello svolgimento delle attività didattiche, in questo periodo così difficile per tutti. Ringraziamo il Distretto Rotary 2072 per averci individuato all’interno del settore scolastico di riferimento e confidiamo che questo possa rappresentare un punto di partenza per successive altre azioni in questo senso, a beneficio di tutta la nostra Comunità educante.