Calcio: Serie A, al Mapei il Sassuolo batte la Fiorentina 3-1

Al Mapei Stadium la squadra di De Zerbi batte i viola per 3-1 grazie a due rigori di Berardi e ad una perla dalla distanza di Maxime Lopez. Tre reti nella ripresa che ribaltano l’iniziale vantaggio siglato da Bonaventura in un primo tempo che offre un copione scritto su misura delle caratteristiche delle due squadre: il Sassuolo fa la partita col 65% del possesso palla.

Nell’intervallo De Zerbi procede ad un triplo cambio: fuori Traore, Rogerio e Djuricic; dentro Defrel, Kyriakopoulos e Berardi. E a mezz’ora dal termine, l’esterno azzurro firma la rimonta nel giro di 5′. Al 57′ Obiang premia il taglio di Berardi, travolto da Dragowski. Per Aureliano e’ calcio di rigore e lo stesso numero 25 non sbaglia dal dischetto. Poco dopo, altro penalty: Pezzella stende Raspadori in area, Aureliano indica il dischetto e Berardi firma il gol numero 101 della sua carriera. A chiudere il discorso ci pensa Maxime Lopez che al 75′ da fuori area controlla un pallone e lo scaraventa nell’angolo piu’ lontano per Dragowski.

Il Sassuolo sale a 46 punti, la Fiorentina resta a 30 e spreca la chance di allontanarsi dalla zona calda.

TABELLINO

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 6; Muldur 6.5 (41′ st Marlon sv), Chiriches 7, Ferrari 5.5, Rogerio 5.5 (1′ st Kyriakopoulos 6);

Obiang 7, M. Lopez 7; Traore 6 (1′ st Defrel 6), Djuricic 6 (1′ st Berardi 7.5), Boga 6; Raspadori 6.5 (31′ st Locatelli 6).

In panchina: Pegolo, Magnanelli, Peluso, Toljan, Haraslin, Oddei, Bourabia.

Allenatore: De Zerbi 7.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski 6; Milenkovic 5.5, Pezzella 5, Caceres 6; Venuti 5.5 (33′ st Malcuit sv), Bonaventura 7 (26′ st Callejon 5.5), Pulgar 5.5, Castrovilli 6.5 (26′ st Eysseric 6), Biraghi 5.5 (38′ st Kouame sv); Ribery 5.5, Vlahovic 6.

In panchina: Terracciano, Rosati, Martinez Quarta, Olivera, Barreca, Montiel, Amrabat, Igor.

Allenatore: Iachini 5.5.

ARBITRO: Aureliano di Bologna 6.5.

RETI: 31′ pt Bonaventura, 14′ st Berardi (rig), 16′ st Berardi (rig), 30′ st Maxime Lopez.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Traore, Castrovilli, Milenkovic, M. Lopez, Biraghi, Muldur, Eysseric, Pulgar. Angoli: 3-4. Recupero: 2′ pt, 4′ st.