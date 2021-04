Reggio Emilia: grave ciclista ferito in incidente stradale

Poco prima delle 16.00 di oggi 17 aprile 2021 i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia, su input dell’operatore in servizio alla centrale operativa del comando Provinciale di Reggi Emilia allertato dal personale medico del 118, sono intervenuti lungo via Tirabassi in località Castelbaldo di Reggio Emilia dove si era verificato un incidente stradale in conseguenza del quale un ciclista è rimasto ferito in gravi condizioni.

Secondo una prima ricostruzione, ancora all’esatto vaglio dei carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia che hanno proceduto ai rilievi di legge, un 68enne di Novellara alla guida di una bici stava percorrendo via Tirabassi quando immessosi in via Ruozzi a causa di una buca perdeva il controllo della bici finendo nella corsia opposta impattando con un’autovettura condotta da un 70enne che sopraggiungeva. A seguito dell’impatto il ciclista ha riportato gravi traumi ed è stato trasportato al Santa Maria. I rilievi sono a cura dei carabinieri.