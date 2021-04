Con scooter rubato forza posto blocco dei carabinieri: giovane denunciato a Reggio Emilia

Un azzardo che poteva finire in tragedia: l’altra notte un giovane a bordo di uno scooter ha forzato un posto di blocco dei carabinieri della sezione radiomobile, rischiando di investire un militare che per fortuna è riuscito ad evitare l’impatto. Nel proseguo della fuga si è schiantato e nonostante i seri politraumi riportati, è riuscito a proseguire la fuga a piedi. E’ stato però rintracciato dai carabinieri, che nel frattempo l’avevamo riconosciuto, nella sua abitazione dove i militari gli hanno assicurato le cure chiamando il 118.

Per questi motivi, con le accuse di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia hanno denunciato alla Procura reggiana un 21enne residente in città. E’ accaduto questa notte quando in via Tassoni il giovane, a bordo di uno scooter piaggio 150, a seguito dell’alt intimato dai carabinieri fuggiva accelerando e tentando di investire il militare selettore che riusciva a defilarsi dalla traiettoria del motociclo evitando di essere investito. Poco dopo i l fuggitivo perdeva autonomamente il controllo del mezzo rovinando a terra e dileguandosi a piedi. Gli immediati accertamenti dei carabinieri che avevano riconosciuto il giovane, hanno permesso di raggiungere il ragazzo presso la sua abitazione e, ferito verosimilmente a seguito della caduta, soccorrerlo allertando il 118 che lo trasportava presso il pronto soccorso di Reggio Emilia per politraumi riportati ed in corso di refertazione. Dal controllo dei documenti del motociclo è emerso che lo stesso era oggetto di furto avvenuto poco prima ai danni di un 28enne abitante a Reggio Emilia, a cui veniva restituito. Il 21enne è stato quindi denunciato.