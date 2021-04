È scomparso domenica 18 aprile l’Ing. Mariano Colli, fondatore dell’ARAG di Rubiera

Mariano è stato, e rimarrà sempre, uno dei soci del Lions Club di Scandiano più virtuosi; costantemente disponibile ai service e pronto a sostenere le persone che avevano bisogno. Diceva che la sua fortuna imprenditoriale era frutto della sua Fede, forse è per questo che aveva l’abitudine di fermarsi sempre là dove c’era bisogno di carità cristiana. Era una costante, per lui e la sua famiglia, dare ristoro alle persone che raccoglieva per strada, fino a portarle a casa, confortarle con una doccia calda e un letto con le lenzuola fresche di bucato, prima di farle sedere a tavola con sua moglie e i suoi figli. Il giorno dopo, con una piccola borsa di fortuna piena di vestiti stirati, e qualche soldo, i viandanti riprendevano il loro cammino.

Mariano era fatto così, ancora prima di essere un Lions era già un Lions, scusate il bisticcio di parole. Se ne è andato dopo una lunga e dolorosa malattia che lo aveva, lucido di mente, ma con enormi difficoltà visive, avvicinato ancora di più al Club.

Martedì a Rubiera, presso la Chiesa Parrocchiale, alle ore 15,00, verrà celebrato il suo addio su questa terra per andare in un’altra terra. Ciao Mariano, riposa in pace. Un abbraccio affettuoso da tutto il Club Lions di Scandiano che non dimenticherà mai i tuoi insegnamenti; un club a cui eri talmente affezionato da rimanere sulle tue labbra anche negli ultimi giorni di vita. Addio Mariano, sei già sul traghetto di Caronte che ti sta trasportando verso la luce infinita.

(Lions Club di Scandiano )