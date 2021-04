Esercitazione dei Vigili del fuoco presso le strutture di Bologna Fiere

Nei giorni dal 12 al 17 aprile 2021 si è svolta all’interno di un padiglione espositivo della Fiera di Bologna un’esercitazione sul montaggio del Modulo di Supporto Logistico (MSL) della Colonna Mobile Regionale VVF dell’Emilia Romagna in dotazione al Comando provinciale di Bologna.

L’addestramento, svoltosi nel pieno rispetto degli attuali protocolli relativi al contenimento del rischio di contagio da Covid-19, ha visto la partecipazione attiva di numerose unità di personale del Comando che hanno mostrato impegno e particolari qualità professionali permettendo che l’esercitazione raggiungesse gli obiettivi previsti.

L’addestramento è stato un’importante occasione per verificare lo stato delle attrezzature e per aggiornare le conoscenze del personale operativo del Comando oltre che per mettere in pratica le direttive emanate dalle strutture Centrali del Corpo Nazionale VVF per il contrasto del rischio del contagio da Covid-19 nella gestione dei Campi Base di Colonna Mobile.

Le manovre hanno visto la visita del Direttore Regionale Ing. Michele De Vincentis e del Comandante prov.le di Bologna Ing. Natalia Restuccia, del Dirigente Vicario del Comando di Bologna Ing. Fabrizio Priori e del Dirigente dell’area Prevenzione e Sicurezza tecnica della Direzione Emilia Romagna Ing. Paola De Nictolis.