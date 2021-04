Manutenzione programmata alla rete idrica di Castelnovo Sotto

Mercoledì 21 aprile, dalle ore 7:00 alle ore 18:00, verranno effettuati lavori sulla tubazione principale: verrà messo in servizio un nuovo tratto di condotta in via XXV Aprile a Castelnovo, del diametro di 200 mm, per migliorare la qualità del servizio e completare la rete nella zona.

Per consentire l’intervento verranno effettuate interconnessioni con le reti limitrofe che assicureranno, assieme alla scorta nel serbatoio pensile, una limitata erogazione di acqua nella zona di via XXV Aprile. Si potrebbero comunque verificare cali di pressione in tutto l’abitato di Castelnovo Sotto e nella frazione di Cogruzzo.

Iren invita i cittadini a limitare i consumi di acqua a solo quelli strettamente necessari e si ringraziano per la collaborazione.