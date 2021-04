Zecchino d’oro e Rainbow: siglata una partnership tutta italiana

Novità in arrivo dal mondo dell’entertainment. Un accordo “made in Italy” è stato siglato tra Antoniano e Rainbow. Le due media company del mondo musicale e dell’animazione, valorizzando le reciproche competenze, hanno deciso di rafforzare e consolidare la collaborazione nata nel 2018 con la produzione di “44 Gatti”, la serie animata ispirata dall’omonima canzone dello Zecchino d’Oro.

Obiettivo comune di Antoniano – promotore e ideatore dello Zecchino d’Oro e di contenuti musicali per i più piccoli – e di Rainbow – la Global Content Company nota in tutto il mondo per le sue produzioni animate e multimediali – è quello di realizzare nuovi contenuti di qualità e di valore che possano divertire e intrattenere bambini e famiglie. Un progetto che possa accompagnare i più piccoli nella crescita, nel divertimento e nell’educazione a valori come l’amicizia, l’inclusione sociale, il rispetto dell’ambiente, la solidarietà verso i più deboli, valori da sempre alla base delle scelte di entrambe le società.

Frutto di questa collaborazione è un piano strategico ricco di nuovi progetti e contenuti: tra le prime novità, in arrivo dal prossimo inverno, nuovi personaggi, storie e canzoni, attraverso i quali i bambini potranno scoprire se stessi e il mondo che li circonda.

Fr. Giampaolo Cavalli, Direttore di Antoniano: «I 44 Gatti con i loro simpatici protagonisti, i Buffycats, sono presto entrati nelle case e nel cuore di tanti bambini e sono ormai preziosi compagni del Coro dell’Antoniano. Grazie a questa importante esperienza, abbiamo deciso di proseguire il nostro cammino insieme a Rainbow, ma di farlo con un obiettivo più grande. Sono felice di collaborare con Rainbow che in tutto il mondo continua a portare contenuti e valori importanti per la crescita dei nostri bambini. In questo momento difficile, i bambini hanno perso molto. La pandemia ha impedito loro quei gesti che ne scandivano le giornate, tra scuola e giochi con gli amici. Proprio per questo motivo, oggi i nostri bimbi meritano ancor di più le nostre attenzioni. Insieme a Rainbow vogliamo dare valore ai loro sorrisi. Vogliamo esserci per loro e offrire nuovi contenuti di qualità “made in Italy”, che in modo allegro e divertente, attraverso giochi e risate, trasmettano il bello della vita».

Iginio Straffi, Fondatore e CEO del gruppo Rainbow: «L’Antoniano è stato un precursore indiscusso nell’opera di intrattenimento dedicata ai più piccoli in Italia, e tutti coloro che si sono cimentati in questa missione dopo di loro ne hanno tratto ispirazione ed insegnamenti. L’incontro tra Rainbow e la storica realtà bolognese non poteva che essere un traguardo naturale, animato dalla comune volontà di produrre contenuti di valore per l’infanzia, tanto penalizzata dagli eventi dell’ultimo anno. Dopo decenni, l’Antoniano è ancora un riferimento fondamentale nel panorama italiano, e Rainbow è entusiasta di poter lavorare al suo fianco nello sviluppo di nuovi progetti e sfide per realizzare contenuti dal tocco magico, tratto distintivo del nostro gruppo. Lavoriamo insieme per mantenere il divertimento al centro dello Zecchino d’Oro e di tutti i momenti dedicati a questa forma di intrattenimento. Stiamo pensando a un nuovo format/spettacolo con tanti contenuti nuovi per tutta la famiglia, in cui i bambini e le loro canzoni saranno sempre più al centro della scena. Contribuiremo allo sviluppo di una nuova esperienza di fruizione del format e siamo convinti che, come accaduto con i protagonisti della nostra serie 44 Gatti, questo ambizioso progetto ha un immenso potenziale e merita di essere esportato in tanti altri paesi nel mondo».

Per ulteriori informazioni: www.antoniano.it – www.zecchinodoro.org – www.rbw.it