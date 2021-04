Castel Maggiore: commemorati i Carabinieri Umberto Erriu e Cataldo Stasi, vittime della Uno Bianca

Il 20 aprile 2021 ricorre il 33° anniversario dalla morte dei due Carabinieri “Medaglia d’Oro al Valor Civile alla Memoria”, Umberto Erriu e Cataldo Stasi, trucidati dalla “Banda della Uno bianca” nel 1988.

La Sindaca Belinda Gottardi, insieme al Generale Davide Angrisani, comandante della Legione Carabinieri Emilia – Romagna, Rosanna Zecchi, dell’Associazione dei familiari vittime della Uno Bianca, Daniela Volta, Presidente del Consiglio comunale, ha ricordato Erriu e Stasi, i due giovani militari (24 anni Erriu, 22 anni Stasi) assassinati il 20 Aprile 1988 in un agguato perpetrato dalla “banda della uno bianca”.

In questa circostanza sono stati messi a dimora due alberi, due esemplari di quercia piramidale, accanto al cippo che ricorda i due giovani sfortunati, presso il parco impianti sportivi a loro intitolato. La cerimonia, organizzata in forma ristretta e senza partecipazione della cittadinanza in osservanza delle norme Covid, si è conclusa al cippo commemorativo collocato sul luogo dell’agguato, in via Gramsci presso la stazione FS.

A Castel Maggiore la banda della Uno Bianca si è resa responsabile anche di un’altra impresa criminale: il 27 dicembre 1990 due cittadini inermi, Luigi Pasqui e Paride Pedini, furono assassinati a sangue freddo dopo una rapina alla stazione di servizio di Via Galliera.