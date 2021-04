Festa della Liberazione, il programma delle celebrazioni del 25 aprile 2021 a Guastalla

Come lo scorso anno, per celebrare il 76°anniversario della Liberazione dal nazifascismo e la fine della seconda guerra mondiale, sono state organizzate da Comune e Anpi Guastalla diverse iniziative ‘a distanza’ nel rispetto delle disposizioni del Ministero della salute in tema di contenimento del contagio da Coronavirus. L’invito alla cittadinanza è di seguire gli eventi da casa, partecipando alla Festa nazionale attraverso i canali social del Comune:

Il programma delle celebrazioni prevede per la giornata di domenica il ‘corteo digitale della Liberazione’, con video e intermezzi musicali, e la commemorazione istituzionale in diretta da piazza Mazzini.

“Anche quest’anno – afferma il vicesindaco Matteo Artoni – abbiamo voluto mantenere vivo il ricordo del 25 aprile con un programma ricco di iniziative realizzate grazie al contributo e alle testimonianze di vari soggetti, musicisti, studiosi, studenti delle scuole, perché nemmeno la pandemia può fermare la memoria di questa ricorrenza che parla della nostra libertà e della nostra Costituzione ed è la base fondante della democrazia nel nostro Paese.

PROGRAMMA

DOMENICA 25 APRILE 2021

Alle ore 10.00 Corteo digitale della Liberazione:

video PERCORSO DEI CIPPI E DEI MONUMENTI DELLA RESISTENZA A GUASTALLA E FRAZIONI

musica Medley di “BELLA CIAO” – Biccio Benevelli

video RACCONTI DI PARTIGIANI E PATRIOTI

Quarto Camurri, James Malaguti, Giovanni Pazzi, Alceste Fincardi, Bruno Rossi

musica “FRATELLI CERVI” – Simone Copellini

video VOCI DI DONNE Annunciata Pazzi, Adele Miglioli, Iolanda Acerb interviste fatte nel 2016 ad alcune donne guastallesi che avevano vissuto gli anni della resistenza e votato per la prima volta nel 1946

musica “EPPURE SOFFIA” – Damiano e Rosa Alberini

video CINEMA. Antifascismo e resistenza nei set passati per Guastalla. Un approfondimento su cinque set cinematografici, parzialmente girati a Guastalla, che hanno in Novecento di Bernardo Bertolucci il punto di maggior rilievo

musica “EXODUS” Versione Edith Piaf – Ingrid Alberini

video L’ALBERO DEI DIRITTI E DEI DOVERI

In collaborazione con l’Istituto Comprensivo “F. Gonzaga” musica “BELLA CIAO” chitarra classica – Franco Tidona

video CON LE MANI E GLI OCCHI DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI A cura del Nido Iride e Scuola dell’Infanzia Arcobaleno

musica “IL MIO NOME È MAI PIÙ” – Cobaya

Alle ore 11.15 Diretta delle celebrazioni da Piazza Mazzini