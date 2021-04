Nuoto, Modena centra 16 titoli regionali nel 1° weekend di finali del Campionato Regionale di categoria in vasca corta

Il nuoto regionale torna a proporre per la prima volta quest’anno, una sfida diretta allo Stadio del nuoto. Superate le versioni che in questa stagione avevamo anche proposto sedi interprovinciali svolte in contemporanea, le finali di Campionato regionale di categoria hanno finalmente offerto questa occasione lo scorso weekend con le prime due sessioni femminili e la prima maschile con ai blocchi i migliori 8 atleti per anno di nascita.

Percorso netto per la cadetta formiginese Chiara Fontana (NC Azzurra91) che cala il poker facendo le doppiette nei 50-100 dorso (28”49-1’00”23) e 200-400 misti (2’14”68-4’47”03) e tris per un’altra formiginese che difende i colori del NS Emilia. Elettra Calanca, cat. Ragazzi, veste l’oro nei 100-200 farfalla e nei 400 stile libero, poi il bronzo nei 200 sempre stile libero. Nella stessa categoria Ines Djebali del CS GdF Modena centra il titolo nei 100 rana e l’argento nei 200, e Arianna Blasi (Maranello Nuoto) indossa la collezione completa con l’oro nei 200 farfalla, l’argento nei 400 misti e il bronzo nei 100 farfalla.

Tra le senior, salgono sul podio nei 100 rana Giorgia Guerra (DeAkker Team) e nei 400 misti Martina Ciriesi (Azzurra91), da poco rientrata dalla Old Dominion University di Norfolk in Virginia, e Giorgia Messori (Reggiana nuoto).

Sempre a podio, ma senza l’oro, Martina Mecugni (TNM) che tra le cadette è 2^ nei 50-200 e 3^ nei 400 stile libero. Unica junior a medaglia è Linda Giuliani, sempre TNM, salita sul gradino più basso del podio dei 200 farfalla.

Non da meno la sessione maschile che domenica mattina ha sfoderato in apertura Lorenzo Mora prima vincitore dei 50 dorso (23”31) poi dei 200 misti (2’01”15). Gli Amici del nuoto VVff Mo possono però registrare anche il titolo junior di Emanuele Rametta, sempre nei 50 dorso. Doppio oro anche per i formiginesi Denis Fagnini, 100 rana e 50 stile libero nel cat. Ragazzi 2007, e Carlo Alberto Baraldi, 50 stile libero e 200 misti Ragazzi 2007 che per il NS Emilia festeggiano anche l’argento di Michele Leprai nei 400 stile libero e il bronzo di Nicholas Farina nei 200 misti junior.

I rimanenti podi conquistati vedono Maranello Nuoto con Riccardo Bortolacelli al 2° posto dei 400 stile libero e Andrea Dallari al 3° dei 100 rana, T.N.M. con Mattia Cantelmo argento nei 50 stile libero e Sweet Team con Riccardo Negri 2° nei 200 farfalla ragazzi 2007.

I campionati, sempre a porte chiuse, si concluderanno questo fine settimana con la terza e ultima sessione femminile domenica mattina e le due maschili nei pomeriggi di sabato e domenica.

50 Dorso CADETTI

1 Fontana Chiara ITA 2004 Nuoto Club Azzurra 91 – BO 00’28”49

100 Dorso CADETTI Femmine

1 Fontana Chiara ITA 2004 Nuoto Club Azzurra 91 – BO 01’00”23

200 Misti CADETTI Femmine – 2005

1 Fontana Chiara ITA 2004 Nuoto Club Azzurra 91 – BO 02’14”68

400 Misti CADETTI Femmine

1 Fontana Chiara ITA 2004 Nuoto Club Azzurra 91 – BO 04’47”03

200 Farfalla RAGAZZI Femmine – 2007

1 Calanca Elettra ITA 2007 NS Emilia SSD 02’19”14

100 Farfalla RAGAZZI Femmine – 2007

1 Calanca Elettra ITA 2007 NS Emilia SSD 01’03”91

400 Stile Libero RAGAZZI Femmine – 2007

1 Calanca Elettra ITA 2007 NS Emilia SSD 04’31”88

200 Stile Libero RAGAZZI Femmine – 2007

3 Calanca Elettra ITA 2007 NS Emilia SSD 02’09”26

100 Rana RAGAZZI Femmine – 2007

1 Djebali Ines ITA 2007 Circolo Sportivo GDF Modena 01’12”71

200 Rana RAGAZZI Femmine – 2007

2 Djebali Ines ITA 2007 Circolo Sportivo GDF Modena 02’36”76

200 Farfalla RAGAZZI Femmine – 2008

1 Blasi Arianna ITA 2008 Maranello Nuoto 02’30”46

100 Farfalla RAGAZZI Femmine – 2008

3 Blasi Arianna ITA 2008 Maranello Nuoto 01’09”46

400 Misti RAGAZZI Femmine – 2008

2 Blasi Arianna ITA 2008 Maranello Nuoto 05’24”15

100 Rana SENIORES Femmine

2 Guerra Giorgia ITA 2000 De Akker Team SSD – Bologna 01’09”63

400 Misti SENIORES Femmine

2 Ciriesi Martina ITA 2001 Nuoto Club Azzurra 91 – BO 04’54”06

3 Messori Giorgia ITA 2002 Reggiana Nuoto 04’57”96 656

50 Stile Libero CADETTI Femmine

2 Mecugni Martina ITA 2003 Team Nuoto Modena ASD 00’25”88

400 Stile Libero CADETTI Femmine

3 Mecugni Martina ITA 2003 Team Nuoto Modena ASD 04’28”28

200 Stile Libero CADETTI Femmine

2 Mecugni Martina ITA 2003 Team Nuoto Modena ASD 02’04”48

200 Farfalla JUNIORES Femmine – 2006

3 Giuliani Linda ITA 2006 Team Nuoto Modena ASD 02’25”93

50 Dorso JUNIORES Maschi – 2004

1 Rametta Emanuele ITA 2004 Ass. Amici Nuoto Vigili Del Fuoco Modena 00’27”01

50 Dorso SENIORES Maschi

1 Mora Lorenzo ITA 1998 Ass. Amici Nuoto Vigili Del Fuoco Modena 00’23”31

200 Misti SENIORES Maschi

1 Mora Lorenzo ITA 1998 Ass. Amici Nuoto Vigili Del Fuoco Modena 02’01”15

100 Rana RAGAZZI Maschi – 2007

1 Fagnini Denis ITA 2007 NS Emilia SSD 01’06”40

50 Stile Libero RAGAZZI Maschi – 2007

1 Fagnini Denis ITA 2007 NS Emilia SSD 00’25”80

50 Stile Libero RAGAZZI Maschi – 2006

1 Baraldi Carlo Alberto ITA 2006 NS Emilia SSD 00’24”80

200 Misti RAGAZZI Maschi – 2006

1 Baraldi Carlo Alberto ITA 2006 NS Emilia SSD 02’11”89

400 Stile Libero RAGAZZI Maschi – 2006

2 Leprai Michele ITA 2006 NS Emilia SSD 04’17”85

200 Misti JUNIORES Maschi – 2003

3 Farina Nicolas ITA 2003 NS Emilia SSD 02’06”26

100 Rana RAGAZZI Maschi – 2005

3 Dallari Andrea ITA 2005 Maranello Nuoto 01’07”19

50 Stile Libero CADETTI Maschi

2 Cantelmo Mattia ITA 2002 Team Nuoto Modena ASD 00’23”07

200 Farfalla RAGAZZI Maschi – 2007

2 Negri Riccardo ITA 2007 Sweet Team Modena 02’28”51

400 Stile Libero RAGAZZI Maschi – 2007

2 Bartolacelli Riccardo ITA 2007 Maranello Nuoto 04’31”56