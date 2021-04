Il Pd di Sassuolo: “1000 Grazie Silvano! In Ricordo di Silvano Menabue fondatore dell’Anfass”

“Il Partito Democratico di Sassuolo ricorda con riconoscenza l’azione generosa di Silvano Menabue, che ha fondato e fatto crescere, con il suo impegno, una realtà associativa importantissima per la nostra comunità, come l’Anffas. È grazie al lavoro di persone come Silvano che tante famiglie hanno trovato e trovano spazi di accoglienza e inclusione, e opportunità di relazione. Non ringrazieremo mai abbastanza chi, come Silvano, ci ha lasciato un’eredità così importante”.

(Paolo Piccioli, Segretario PD Circolo di Sassuolo)