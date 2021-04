Previsioni meteo Emilia Romagna, giovedì 22 aprile

Addensamenti soprattutto sulle pianure centro-orientali ed in generale sui rilievi con rovesci sparsi, parziali schiarite sulle pianure più occidentali. In serata ampi rasserenamenti sull’intero territorio regionale. Temperature minime in aumento, comprese tra 9 e 12 gradi; massime stazionarie sul settore centro-occidentale con valori intorno a 18/19 gradi, in lieve diminuzione lungo la fascia costiera e in Romagna, con valori compresi tra 15 e 17 gradi. Venti inizialmente deboli tra est e nord-est, tendenti a ruotare da sud-est in serata. Locali e temporanei rinforzi nelle aree raggiunte dai fenomeni. Mare poco mosso al mattino, con moto ondoso in aumento in serata al largo, fino a mosso.

(Arpae)