Cellulari alla guida, eccessi di velocità, mancato uso delle cinture: raffica di punti patente decurtati dalla Polizia Stradale di Bologna

Nella giornata di ieri, mercoledì 21 aprile, gli Agenti della Polizia Stradale di Bologna sono stati impegnati in un complesso servizio teso al rispetto delle norme del Codice della Strada sulle principali arterie del nodo bolognese, tra cui la tangenziale di Bologna e le Autostrade dell’A14 e della A1.

Il bilancio dell’operazione evidenzia numeri importanti, che dovrebbero far riflettere: è di 404 il totale dei punti della patente decurtati, nella giornata di ieri, agli automobilisti indisciplinati.

La violazione riscontrata più di frequente riguarda l’uso del cellulare alla guida: sono 49 i conducenti sanzionati perché impegnati in conversazioni telefoniche o in messaggi audio su whatsapp, tutti con il telefonino in mano mentre guidavano.

I più contravvenzionati risultano gli uomini, di età adulta.

Il numero così elevato delle infrazioni contestate conferma ancora una volta quante siano le persone distratte al volante, non riuscendo a scollegarsi dal telefono neppure mentre circolano su strada e ad elevata velocità.

Al riguardo, la Polstrada precisa che l’art. 173 del Codice della Strada, allo scopo di tutelare la sicurezza stradale, vieta espressamente agli utenti di tenere in mano per qualsiasi motivo gli apparecchi cellulari durante la guida, che invece possono essere utilizzati in vivavoce o con apposite cuffiette indossate in un solo orecchio.

Numerosi anche gli eccessi di velocità riscontrati: sono 14 gli automobilisti sanzionati perché viaggiavano ad una velocità superiore rispetto a quella consentita sul tratto di strada percorso.

Ed infine sono 12 le violazioni per mancato uso della cintura di sicurezza, una misura precauzionale fondamentale nella riduzione delle conseguenze lesive in caso di incidente stradale.

Nelle prossime settimane proseguiranno analoghi servizi della Polstrada per assicurare il rispetto della legalità alla guida, contrastando i comportamenti più insidiosi per la sicurezza della circolazione stradale.