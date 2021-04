Avviso pubblico per manifestazione d’interesse volto alla riqualificazione e gestione gratuita del centro sportivo C.A. Dalla Chiesa

È stato pubblicato all’Albo Pretorio l’Avviso Pubblico esplorativo “rivolto a società ed associazioni sportive senza fini di lucro, per l’acquisizione di manifestazione di interesse finalizzate alla riqualificazione e gestione gratuita del centro sportivo C.A. Dalla Chiesa, sito in via Paganini 41”.

Stanti le caratteristiche e l’ubicazione dell’impianto, la conduzione dello stesso dovrà favorire la massima fruizione pubblica della struttura e dovrà promuovere attività sportiva di base rivolta in particolare alle fasce giovanili. La conduzione dell’impianto sarà quindi orientata a fornire una risposta aggregativa e sociale mediante la proposta di attività sportive di base, con particolare attenzione alla accessibilità della popolazione giovanile residente nel quartiere, fornendo una risposta alla domanda di utilizzo sportivo per gli allenamenti preparatori al gioco del tennis ovvero per la preparazione atletica propedeutica ad altre discipline sportive. L’ avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse volte a favorire la più ampia partecipazione delle Associazioni e Società Sportive aventi tra le proprie finalità statutarie attività sportive dilettantistiche, in particolare connesse alla disciplina del tennis, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.

Possono presentare una proposta progettuale accompagnata da un Piano di Fattibilità Economico Finanziaria esclusivamente Società ed Associazioni Sportive senza fini di lucro, come da proprio Statuto e/o Atto Costitutivo. I soggetti che intendono partecipare dovranno inoltre possedere capacità operativa adeguata alle attività da realizzare, comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:

– esistenza da almeno tre anni;

– esperienza di almeno cinque anni in attività di gestione analoghe a quelle oggetto della presente procedura, ovverosia centro sportivo di quartiere destinato prevalentemente al gioco del tennis;

– non avere pregresse situazione debitorie con il Comune di Sassuolo/S.G.P. srl.

I membri degli organi direttivi delle Associazioni e Società sportive non devono trovarsi in alcuna situazione soggettiva che possa determinare l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento al comma 1 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

L’Avviso e i relativi allegati “A” (modello di domanda di partecipazione), “B” (schema di convenzione) e “C” (capitolato d’oneri) “D” (planimetrie) sono disponibili sul sito internet del Comune all’indirizzo: www.comune.sassuolo.mo.it, nella sezione Amministrazione trasparente/altri contenuti, sotto la voce “Altri bandi e avvisi”.

La manifestazione d’interesse dovrà pervenire in plico sigillato al Servizio Protocollo del Comune di Sassuolo, Via Fenuzzi n. 5, entro le ore 12:00 di venerdì 7 maggio 2021, secondo le seguenti modalità:

consegna a mano all’ufficio protocollo, Via Fenuzzi n. 5, Sassuolo, aperto al pubblico con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00 previo appuntamento da concordare al seguente numero: 0536/880756;

invio per posta al seguente indirizzo: Comune di Sassuolo, Via Fenuzzi n. 5, 41049, Sassuolo (MO)