Calcio: Serie A, Sassuolo – Sampdoria 1-0

Il Sassuolo non si ferma e conquista la quarta vittoria consecutiva ai danni della Sampdoria. Al Mapei Stadium i neroverdi danno seguito al successo di San Siro, mettendo seriamente paura alla Roma, impegnata domani contro il Cagliari per mantenere il margine (ora di 3 punti): Domenico Berardi fissa lo score sull’1-0 nel secondo tempo. La Samp, orfana di Quagliarella, non sblocca il tabellino e va ko.

Il Sassuolo continua a volare e sogna l’Europa.

TABELLINO

SASSUOLO (3-5-2): Consigli 6; Marlon 6 (1’st Boga 6.5), Chiriches 6.5, G.Ferrari 6.5; Toljan 6 (17’st Muldur 6), Maxime Lopez 6, Locatelli 6, Traore’ 6.5, Kyriakopoulos 6 (17’st Rogerio 6);

Berardi 7 (40’st Magnanelli sv), Defrel 5.5 (32’st Obiang sv).

In panchina: Pegolo, Ayhan, Peluso, Karamoko, Oddei, Bourabia.

Allenatore: De Zerbi 6.5.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero 6; Bereszynski 6, Yoshida 6.5, Colley 5.5, Augello 5.5; Candreva 6.5, Thorsby 6, Damsgaard 5 (34’st Askildsen sv), Jankto 5.5 (34’st Leris sv); Keita 6, Gabbiadini 5 (18’st La Gumina 6).

In panchina: Ravaglia, Letica, Rocha, Adrien Silva, Ekdal, Verre, Regini, Tonelli, A.Ferrari.

Allenatore: Ranieri 6.

ARBITRO: Gariglio di Pinerolo 6.5.

RETI: 24’st Berardi.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti:

nessuno. Angoli: 8-3. Recupero: 0′, 4′.