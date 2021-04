A San Lazzaro un’estate senza confini con il bando del comune

Il Comune di San Lazzaro si prepara ad un’estate ricca di eventi, musica e arte e lo fa rilanciando l’offerta culturale e artistica per i mesi estivi con un avviso pubblico per individuare un unico gestore di eventi e attività culturali, che dovranno svolgersi dall’1 giugno al 30 settembre 2021 nella Corte del Palazzo Comunale, in Sala di Città e nell’area esterna compresa tra il Comune e il parco 2 Agosto. Potranno essere utilizzati anche il palco del parco stesso e l’area antistante per un massimo di 10 giornate, con allestimenti temporanei compatibili con l’ordinario utilizzo del Parco.

Parole d’ordine: varietà e multidisciplinarietà.

“Visto il grande successo registrato dalla rassegna estiva dello scorso anno – spiega l’Assessore alla Cultura Juri Guidi – abbiamo voluto riproporre la formula vincente di Estate nell’Aria, alzando ulteriormente la qualità e la varietà dell’offerta culturale, sempre in collaborazione con il Comune. L’obiettivo di questo bando è offrire un cartellone di iniziative sempre più ampio e vario, che unisca l’enogastronomia, l’intrattenimento, la cultura, il teatro, l’arte e la musica, con un unico filo conduttore che valorizzi il territorio, i suoi talenti e le sue eccellenze”.

“Rispetto alla scorsa estate, quando la priorità era offrire momenti di svago dopo il lockdown – aggiunge l’Assessore al Marketing territoriale Francesco Aloe –, quest’anno sentiamo la necessità di far riprendere a pieni giri la preziosa macchina dello spettacolo dal vivo. Sempre rigorosi nel seguire le norme, vogliamo offrire alla città una lunga estate ricca di venti e di momenti di incontro che restituiscano la bellezza delle relazioni, dello stare insieme, dando al contempo una spinta di ripresa a un settore in grande difficoltà, fiore all’occhiello sia a livello nazionale che locale”.

Tra le condizioni di selezione del vincitore, spiccano l’ampia durata della proposta culturale (minimo 30 giornate di attività ed eventi nell’arco dell’estate) e il ridotto impatto ambientale degli eventi proposti (ad esempio, tramite l’utilizzo di materiali compostabili e strumentazione a risparmio energetico). Il calendario proposto dal gestore scelto dovrà inoltre integrarsi con le attività culturali e gli eventi organizzati dal Comune stesso, che riproporrà alcune delle rassegne più amate e popolari della scorsa estate.

Alla selezione, che si chiuderà il 17 maggio 2021, possono partecipare enti, associazioni e altri soggetti del Terzo Settore, imprese private e liberi professionisti operanti in ambito culturale, anche sotto forma di raggruppamento temporaneo.

Il bando e la relativa modulistica sono disponibili sul sito del Comune di San Lazzaro.