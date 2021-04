Mercoledì a Castelfranco lavori di Hera sulla rete idrica

Mercoledì 28 aprile, per consentire lo svolgimento di alcuni lavori tesi al miglioramento della rete idrica di Castelfranco Emilia, dalle 8 alle 17 verrà sospeso il servizio.

Saranno interessate dall’interruzione programmata Via Francia; Via Piella; Via Turati; Via Don Roncagli; Via Botticelli; Piazzale 2 Agosto 1980; Corso Martiri; Via Agnini; Piazzale Paolo Ferrari; Via Prampolini; Via Amendola; Via Buonarroti.

Le utenze coinvolte, circa 200, sono state preventivamente avvertite sia con appositi cartelli sia attraverso il servizio di avviso gratuito tramite sms previsto da Hera in caso di interruzioni idriche programmate. Si ricorda che il servizio è fornito ai clienti che ne facciano richiesta. Chi volesse comunicare il proprio numero per attivare il servizio sms o cambiare i propri riferimenti, può farlo accedendo dal sito www.gruppohera.it/clienti/casa/casa_acqua. Per le utenze sensibili è prevista una fornitura di acqua potabile dedicata.

In accordo con la polizia municipale e con l’Amministrazione Comunale, verrà predisposta anche la chiusura di via Turati, di via Piella e di via Circondaria Sud, con accesso garantito ai residenti. Di conseguenza, per tutta la durata del cantiere – ovvero da lunedì 26 a giovedì 29 la viabilità ed il servizio dei trasporti pubblici subiranno alcune modifiche.