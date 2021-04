Esce la nuova collezione Panini “UEFA Euro 2020 Tournament Edition”

Mancano sei settimane all’avvio degli Europei di Calcio 2020, rinviati a causa della pandemia, e Panini lancia “UEFA Euro 2020 Tournament Edition”, la nuovissima collezione di figurine sulle 24 Nazionali che si contenderanno il trofeo europeo, a partire dalla sfida inaugurale dell’11 giugno prossimo allo Stadio Olimpico di Roma.

Questa raccolta, uscita nelle edicole in questi giorni, è articolata in 678 figurine adesive (di cui 144 fustellate e 30 speciali olografiche), da raccogliere nell’apposito album da 96 pagine con in copertina il logo ufficiale della competizione. Ben in anticipo sulle convocazioni ufficiali del ct Roberto Mancini, dunque, l’azienda di Modena ha puntato su 20 calciatori per comporre l’Italia che giocherà in questo torneo europeo, tra cui giocatori di grande esperienza e anche tanti debuttanti di calibro. Nella collezione sono presenti infatti le figurine di Gianluigi Donnarumma, Salvatore Sirigu, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Emerson, Alessandro Florenzi, Nicolò Barella, Jorginho, Manuel Locatelli, Lorenzo Pellegrini, Marco Verratti, Andrea Belotti, Domenico Berardi, Federico Bernardeschi, Federico Chiesa, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne e Moise Kean.

Nella collezione “UEFA Euro 2020 Tournament Edition”, ogni Nazionale ha una doppia pagina con 20 figurine in formato orizzontale con il mezzobusto del calciatore e alcune sue informazioni personali (nome, ruolo, anno di nascita, anno del debutto in Nazionale, altezza e peso), oltre alla figurina con il logo della relativa Federazione. Vi sono poi 6 doppie pagine, una per ogni gruppo, contenenti una figurina d’esultanza “joy group” per ogni squadra, e altre 12 doppie pagine, ciascuna dedicata a due squadre, con le figurine di 12 calciatori in azione per ogni Nazionale: per l’Italia, sono presenti le figurine “in action” di Donnarumma, Acerbi, Bonucci, Emerson, Florenzi, Barella, Locatelli, Jorginho, Immobile, Insigne, Belotti e Chiesa.

Completano l’album le figurine sul logo della competizione, il trofeo, la mascotte, il logo UEFA Respect e la rovesciata Panini, oltre alle pagine sull’albo d’oro, il calendario delle partite, l’elenco delle 12 città ospitanti, la storia del torneo e i record della competizione. A partire dal mese di maggio, sarà possibile collezionare le speciali figurine Panini da trovare sotto l’etichetta delle bottiglie Coca-Cola in PET, per scoprire punti in comune inaspettati tra giocatori e avversari che avranno uno spazio dedicato all’interno dell’album.

Alla collezione cartacea “UEFA Euro 2020 Tournament Edition” si affianca anche una versione digitale, realizzata da Panini e Coca-Cola. Nelle bustine di figurine, sono presenti dei codici univoci che possono essere convertiti in figurine digitali gratuite da raccogliere in un album virtuale o da scambiare online. Una speciale app, accessibile su www.euro2020.com/paninistickeralbum, consente ai collezionisti di raccogliere 11 giocatori da ciascuna delle 24 squadre partecipanti e 24 “fan sticker” per gli scambi. Inoltre, scansionando il logo di tutti i prodotti Coca-Cola, si potrà ricevere una bustina digitale al giorno. I collezionisti che riusciranno a completare l’intero album digitale avranno anche la possibilità di partecipare a un’estrazione a premi.

“Questa collezione, a meno di due mesi dall’inizio della manifestazione, vuole segnare l’inizio del percorso di avvicinamento verso la partita inaugurale dell’11 giugno a Roma”, ha dichiarato Antonio Allegra, direttore Mercato Italia di Panini. “La particolare ricchezza del prodotto, in termini di immagini e di contenuti editoriali, supporterà i collezionisti nel seguire un torneo particolarmente atteso, dove siamo fiduciosi che i nostri Azzurri guidati da Roberto Mancini si faranno onore”.

La collezione “UEFA Euro 2020 Tournament Edition”, realizzata su licenza ufficiale UEFA, sarà in vendita in tutte le edicole e sul sito Panini.it. Lo Starter Pack, contenente un album e 3 bustine, costa 2,90 euro. Una bustina con 5 figurine costa 1 euro, mentre la Tin Box con 10 bustine 9,90 euro. Disponibili in esclusiva su Panini.it anche l’album con copertina rigida e 5 bustine (24,90 euro), la monocouvette con un album con copertina rigida, 140 bustine e 50 figurine mancanti (150 euro), e un Box da 140 figurine e 50 figurine mancanti (140 euro). Oltre che in tutta Europa, questa raccolta viene anche distribuita da Panini nel resto del mondo, per un totale di oltre 80 Paesi. Ulteriori informazioni sono disponibili su www.panini.it.