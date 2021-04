Il presidente Bonaccini incontra i vertici dell’Arma dei Carabinieri: stretta collaborazione istituzionale al servizio dei cittadini e della comunità regionale

ll presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha incontrato oggi il Generale di Corpo d’Armata Antonio Paparella, Comandante Interregionale Carabinieri “Vittorio Veneto”, il comandante della Legione Carabinieri Emilia-Romagna, Generale di Brigata Davide Angrisani, e il comandante provinciale dei Carabinieri di Bologna, Colonnello Pierluigi Solazzo.

Un’occasione per ribadire la stretta collaborazione istituzionale fra la Regione e l’Arma dei Carabinieri, al servizio dei cittadini e dell’intera comunità regionale.

Unione di intenti ancor più importante in un momento come quello attuale, che richiede condivisione e impegno comuni per uscire dall’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia. Su questo, il presidente Bonaccini ha ringraziato il Generale Paparella, il Generale Angrisani e il Colonnello Solazzo per il recente accordo fra la Regione e i Carabinieri, che hanno messo a disposizione le loro stazioni territoriali per raccogliere le prenotazioni della vaccinazione anti-Covid delle persone con più di 70 anni con difficoltà nell’utilizzo del computer, o impossibilitati a prenotarsi online, recandosi anche a domicilio in caso di necessità. E più in generale per la preziosa azione quotidiana svolta dai Carabinieri nel garantire la sicurezza e il presidio del territorio.