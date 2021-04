Bologna Estate 2021, alla Lunetta Gamberini la nuova arena di “Sotto le stelle del cinema”

Un nuovo schermo per l’estate bolognese: Sotto le stelle del cinema, la storica manifestazione della Cineteca di Bologna che accenderà lo schermo di Piazza Maggiore nella seconda metà di giugno, si arricchirà anche quest’anno, dopo l’esperienza del 2020 al Centro Sportivo Barca, di una nuova arena, che sarà allestita all’interno del parco della Lunetta Gamberini.

La manifestazione fa parte di Bologna Estate 2021, il cartellone estivo del Comune di Bologna che prevede eventi culturali e sportivi diffusi in tutta la città, il cui programma verrà presentato la prossima settimana. Il secondo schermo del cinema quest’anno sarà dunque alla Lunetta Gamberini: la scelta di realizzarlo ogni anno in un quartiere diverso ha l’obiettivo di dare la possibilità a quante più persone di poter usufruirne.

“Anche quest’anno il grande cinema illuminerà le notti estive sul territorio cittadino con uno schermo gemello di quello di Piazza Maggiore – afferma Matteo Lepore, assessore alla cultura del Comune di Bologna –. Con la Cineteca abbiamo deciso di accendere l’estate cinematografica alla Lunetta Gamberini, lo spazio verde del quartiere Santo Stefano conosciuto dai bolognesi per i suoi impianti sportivi. Un nuovo spazio all’aperto, in piena sicurezza, per godere assieme del grande cinema”.

“Dopo la stupenda esperienza dello scorso anno al Centro Sportivo Barca, una nuova arena, in una nuova zona della città”, racconta il direttore della Cineteca di Bologna Gian Luca Farinelli. “Vogliamo riportare al pubblico la voglia di stare assieme e in sicurezza, tanto in Piazza Maggiore, dove potremo ospitare al massimo 1.000 spettatori a serata, quanto alla Lunetta Gamberini”.

Esprime soddisfazione anche Rosa Amorevole, presidente del Quartiere Santo Stefano: “Sono felice per la scelta della Lunetta Gamberini, già negli ultimi due anni abbiamo realizzato alcune proiezioni nello spazio della pista di pattinaggio, sempre con grande successo. Sono certa che i cittadini risponderanno con entusiasmo a questa bella opportunità”.