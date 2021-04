Elezione del Rettore 2021: stabilite le date per la votazione telematica

Il Decano del Corpo Accademico, Prof. Francesco Mulargia, ha indetto l’elezione del Rettore dell’Università di Bologna per il sessennio accademico 2021-2027.

Si voterà nelle giornate del 22 e 23 giugno in modalità telematica da remoto, attraverso la piattaforma di voto elettronico ‘U-Vote Online’ del Cineca. Sarà possibile votare da qualunque luogo e con qualsiasi dispositivo dotato di connessione Internet e browser recente. L’eventuale ballottaggio è previsto per il 29 e 30 giugno .

Gli elenchi provvisori dell’elettorato attivo sono pubblicati sul Portale di Ateneo. L’elettorato attivo spetta: ai professori; ai ricercatori, anche a tempo determinato; agli studenti componenti del Consiglio degli Studenti e a coloro che sono rappresentanti degli studenti di I, II e III ciclo negli organi collegiali dei Dipartimenti, delle Scuole, dei Campus; al personale tecnico-amministrativo (compresi i collaboratori esperti linguistici e i lettori a contratto) a tempo indeterminato; tutti risultanti in servizio o, per quanto riguarda gli studenti, in carica nei giorni di votazione.

Gli elettori che rilevino inesattezze negli elenchi possono presentare opposizione alla Commissione Elettorale, presso il Settore Affari Istituzionali, entro lunedì 10 Maggio 2021. La Commissione Elettorale si pronuncerà entro venerdì 14 maggio 2021.

L’elezione si svolgerà sulla base di candidature obbligatorie sostenute da sottoscrizioni, presentate in via telematica dalle h. 12.00 del 3 maggio 2021 alle h. 12.00 del 21 maggio 2021. L’elenco delle candidature ammesse alla procedura elettorale sarà reso pubblico entro il 27 maggio 2021. Le candidature dovranno essere corredate da un minimo di 150 sottoscrizioni di aventi diritto al voto, di cui almeno 100 professori e ricercatori; le candidature potranno essere corredate da un massimo di 190 sottoscrizioni di aventi diritto al voto, di cui al massimo 60 di personale tecnico-amministrativo e studenti.