Hockey: proseguono i playout dello Scandiano

Mentre impazza la discussione nel mondo hockeystico per la decisione della Federazione circa le sorti del Valdagno, prima escluso dai playoff e poi a furor di popolo riammesso con una sola sconfitta a tavolino, proseguono i playout dello Scandiano.

Nel 1° incontro di sabato scorso sulla pista del Pala Rovagnati, la compagine di Massimo Barbieri è stata sconfitta dal Monza per 9 a 3, priva peraltro – come lo sarà per tutta la fase playout – degli spagnoli David Ballestero e Luka Hernandez Zamora che hanno già fatto ritorno a casa.

Monza oggettivamente squadra più forte e lo testimonia il fatto che nelle ultime giornate ha perso solo una partita col Correggio, tra l’altro decisiva, e ha collezionato solo vittorie, addirittura anche col Lodi neo vincitore della Coppa Italia.

Inutile dire che sarà assai ostico anche il secondo incontro, previsto per sabato 1° maggio in casa al PalaRegnani, contro i toscani del Grosseto che si presenteranno al completo e che cercheranno una vittoria per garantirsi la salvezza anticipata.

Altrettando superfluo dire che comunque i rosso blu, guidati dall’esperto Capitan Franchi, daranno filo da torcere agli avversari, con quella grinta e perseveranza che li hanno contraddistinti per tutta questa stagione, a prescindere dai risultati.

