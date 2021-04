Mabic in zona gialla, i servizi in funzione

Da lunedì 3 maggio alla Biblioteca Mabic di Maranello, secondo le disposizioni anticontagio previste dalla classificazione in zona gialla, in funzione i seguenti servizi per gli utenti:

prestito su prenotazione e appuntamento con ritiro veloce formula “Take away”; accesso alla biblioteca e scelta libera dei libri a scaffale, su appuntamento per un massimo di 3 utenti/visitatori contemporaneamente e con una permanenza massima di 15 minuti (sarà possibile l’accesso senza prenotazione qualora non si sia raggiunto il numero massimo di 3 utenti); sale studio aperte su prenotazione per l’utilizzo dei posti studio, con applicazione del protocollo di sicurezza (capienza: 26 persone nella sala studio al piano terra, 5 persone nella sala studio al piano interrato); saletta bambini 0-3 anni: accesso su prenotazione, con numero max di 4 persone (compresi i genitori).

In saletta bambini è consentito un tempo massimo di permanenza di 2 ore. I libri consultati dovranno essere riposti nell’apposito contenitore per la quarantena. Ogni utente dovrà sanificare il proprio spazio, sia prima che dopo l’utilizzo, usando i prodotti igienizzanti che troverà a sua disposizione sui tavoli delle sale studio e della saletta bambini. Il Servizio Emeroteca è sospeso. Orari di apertura: lunedì 14.30-19, da martedì a sabato 9-13 e 14.30-19