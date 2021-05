Hesperia Hospital Modena: Federico Marzo è il nuovo Direttore Sanitario

E’ il Dott. Federico Marzo il nuovo Direttore Sanitario di Hesperia Hospital Modena. 41 anni, laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, nel 2017 ha conseguito il Master di II livello in Organizzazione e gestione delle Aziende e dei Servizi Sanitari.

Nel corso della sua esperienza professionale, è stato Referente di Direzione per l’Area chirurgica, Ambulatoriale e dei Servizi presso il Nuovo Ospedale di Sassuolo e, da ultimo, Direttore Sanitario presso l’Ospedale di Suzzara.

Al Dott. Stefano Reggiani, che ha ricoperto la carica di Direttore Sanitario di Hesperia Hospital negli ultimi 25 anni, vanno i più sentiti ringraziamenti e al Dott. Marzo un grande in bocca al lupo per il nuovo prestigioso incarico da parte della Proprietà e della Direzione Generale di Hesperia Hospital Modena.

“Sono felice e orgoglioso di essere entrato a far parte della grande famiglia GHC e in particolare di Hesperia Hospital, struttura di alta qualità e grande prestigio e ringrazio il Cavaliere del Lavoro Maria Laura Garofalo per l’opportunità che mi ha concesso – dichiara Federico Marzo. “Sono certo che sarà un’esperienza di grande accrescimento professionale ed umano e metterò tutta le mie competenze a disposizione affinchè Hesperia Hospital possa mantenere e consolidare la sua posizione di eccellenza nel panorama sanitario regionale ed italiano”.