Fermato al parco Ferrari di Modena con una ventina di dosi di stupefacente

Ieri pomeriggio, nei pressi del parco Ferrari di Modena, i carabinieri della stazione di Modena principale, nel corso di uno specifico servizio antidroga, hanno tratto in arresto un trentunenne cittadino libico senza fissa dimora, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, all’atto del controllo, veniva trovato in possesso di tre grammi di cocaina e nove g di hashish suddivisi in almeno una ventina di dosi, evidentemente pronte per essere spacciate. L’uomo, al termine della direttissima, è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.