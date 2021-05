Memorial Sauro Messori”, torneo FIT open di tennis sui campi comunali di Scandiano

Torna dal 7 al 9 maggio il “Memorial Sauro Messori”, torneo FIT open di tennis che si disputerà sui campi comunali di Scandiano: la competizione vedrà partecipare 48 tennisti sia nel singolare maschile che femminile, che si contenderanno il titolo sui campi sintetici completamenti ristrutturati proprio quest’anno.

Il torneo, tradizionale appuntamento del tennis primaverile nel reggiano, è organizzato da ASD Sportissima in collaborazione con Coopazzurra e “Luca Gomme”.

La testa di serie numero uno del torneo maschile è l’aretino Riccardo Cecchi (classifica 2.4), mentre le speranze del tennis scandianese si concentrano su Leonardo Ferrari, uno tra i tennisti con classifica più alta tra i partecipanti.

In campo femminile sono le due tenniste del CT Reggio Giulia Guidetti e Beatrice Torelli a guidare il tabellone, ma la beniamina di casa, Camilla Ferri, ha le carte in regole per rendere loro la vita difficile.

Lo scorso anno la competizione era stata cancellata a causa dell’emergenza covid, mentre quest’anno si svolgerà con la formula ridotta di torneo rodeo, che prevede set brevi che consentono di concludere i tabelloni nell’arco del fine settimana.

[nella foto, la tennista di casa Camilla Ferri]