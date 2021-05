Pallacanestro Scandiano: sabato sfida Emil Gas-Fortitudo (C Silver maschile); la B femminile anticipa al giorno precedente col Progresso

L’Emil Gas ha voglia di ritrovare la vittoria. A due settimane dal kappao interno con l’Atletico, con nel mezzo il largo stop rimediato sul campo della capolista Francia Zola Predosa, la formazione biancoblu vuole mettersi il passato alle spalle, ritrovando il feeling con i due punti. Di fronte trova una ZTL Home Fortitudo che occupa il secondo posto della classifica e che arriva in terra reggiana forte dell’esperienza dei suoi lunghi, Nanni e Dordei, oltre che dei canestri della guardia Tosini. Per riuscire nell’intento servirà una prova di grande concretezza, partendo da una fase difensiva di alto livello. Si gioca sabato (domani per scrive) alle 18 al PalaRegnani, prevista come di consueto la diretta sui canali social della società.

Il calendario non aiuta, invece, formazione di B femminile: nella seconda giornata della seconda fase, dopo la sconfitta sul campo dell’ostica Cavezzo, arriva al PalaRegnani un’altra “big” della categoria come il Progresso Basket: contro le bolognesi, seconde della classe e vittoriose 52-40 con Puianello nell’ultimo torno, l’obiettivo è quello di evitare le pause come accaduto in terra modenese nel secondo quarto, provando a restare il più possibile attaccate alle avversarie, che hanno nell’esperta Mini e nella giovane Zarfaoui i principali terminali offensivi. Palla a due venerdì (oggi per chi scrive) alle 21, anche in questo caso prevista la diretta streaming.