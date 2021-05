Ieri 7 maggio 2021, a Bologna, presso la caserma “Luciano Manara” di via dei Bersaglieri, Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia Romagna, ha incontrato i Carabinieri del Comando Legione “Emilia Romagna”.

Il Presidente, accolto in sede dal Generale di Brigata Davide ANGRISANI, Comandante della Legione Carabinieri “Emilia Romagna”, ha incontrato, nella Sala “Virgo Fidelis”, i nove Comandanti Provinciali dell’Arma emiliano-romagnola, lo Stato Maggiore del Comando Legione e una delegazione della Rappresentanza militare.

L’autorità regionale ha poi avuto l’occasione di visitare la caserma e la Centrale Operativa del Comando Provinciale di Bologna dove è stato messo in collegamento radio con le pattuglie in servizio nell’area metropolitana.

Il Generale Angrisani, nel corso dell’incontro, ha illustrato al Presidente le attività svolte dai carabinieri in questo particolare periodo caratterizzato dall’emergenza pandemica, nonché le difficoltà che il personale dell’Arma ha affrontato a causa dei contagi dall’inizio dell’emergenza.

Il Presidente della Regione ha ringraziato i Carabinieri per l’impegno quotidiano in favore della collettività e per il contributo straordinario prestato in concomitanza con l’emergenza pandemica.