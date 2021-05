Cambio al comando della Tenenza Carabinieri di Vignola, arriva il S.Ten. Cappelletti

Il S.Ten. Riccardo Cappelletti dal 03 maggio è Comandante della Tenenza di Vignola. 55 anni, originario della Provincia di Lucca, sposato e padre di tre figli, in possesso di diploma come tecnico della gestione aziendale. Arruolato nell’Arma nel 1986, ha prestato servizio in Liguria e dopo aver frequentato la Scuola Sottufficiali (adesso Scuola Marescialli e Brigadieri dell’Arma dei Carabinieri) ha prestato servizio in provincia di Torino sino al 1998. Trasferito a Lucca, per oltre 15 anni ha prestato servizio al Nucleo Investigativo del Comando Provinciale occupandosi di Polizia Giudiziaria in particolare nel settore dei rilievi tecnici e dal 2015 ha comandato la Stazione Carabinieri di Lucca, sino al dicembre 2020 quando è stato nominato Sottotenente ed ha frequentato il 4° Corso Informativo per Ufficiali del Ruolo Straordinario dell’Arma dei Carabinieri presso la Scuola Ufficiali di Roma.

Sostituisce a Vignola il Tenente Pio De Nardo trasferito ad altro incarico.

Il Comandante Provinciale, Col. Marco Pucciatti, nel salutare e ringraziare il Comandante uscente per il servizio svolto, ha augurato al S.Ten. Riccardo Cappelletti un buon lavoro al servizio dei cittadini di Vignola.