Chiusure programmate su Tangenziale di Bologna, Ramo Verde, A1, A13 e A14

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, in orario notturno, dalle 22:00 di questa sera, lunedì 10, alle 6:00 di martedì 11 maggio, saranno chiusi, in modalità alternata, i seguenti svincoli:

-sarà chiuso lo svincolo 7 bis “SS64 per Ferrara”, in entrata verso San Lazzaro/A14 Bologna-Taranto e in direzione di Casalecchio/A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 7 “Bologna Centro”;

-sarà chiuso lo svincolo 8 bis “Viale Europa”, in uscita per chi proviene da Casalecchio/A1 Milano-Napoli.

In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo 9 “San Donato”.

Si ricorda che le suddette chiusure verranno effettuate in modalità alternata.

– Sul Ramo Verde (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna) e sulla Tangenziale di Bologna, per consentire programmati lavori di pavimentazione, in orario notturno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sul Ramo Verde, dalle 22:00 di giovedì 13 alle 6:00 di venerdì 14 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la SS9 Via Emilia e lo svincolo di San Giovanni in Persiceto, in direzione della Tangenziale di Bologna.

In alternativa si consiglia di percorrere la SS9 Via Emilia e rientrare sulla Tangenziale allo svincolo 2 “Borgo Panigale”;

-sulla Tangenziale di Bologna, dalle 22:00 di venerdì 14 alle 6:00 di sabato 15 maggio, sarà chiuso lo svincolo 3 “Ramo Verde”, in uscita per chi proviene da San Lazzaro/A14 Bologna-Taranto e da Casalecchio/A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 2 “Borgo Panigale” o 4 “Triumvirato”.

Sulla A1 Milano-Napoli Direttissima, per consentire programmati lavori di ordinaria manutenzione degli impianti nelle gallerie, in orario notturno, dalle 21:00 di giovedì 13 alle 6:00 di venerdì 14 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Panoramica “Località La Quercia” e “Località Aglio”, in direzione di Firenze.

Saranno contestualmente chiuse le stazioni autostradali di Badia e Firenzuola-Mugello, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Bologna.

Nella stessa notte, ma con orario 20:00-6:00, sarà chiusa anche l’area di servizio “Badia Nuova ovest”, situata all’interno del suddetto tratto.

In alternativa, chi proviene da Bologna ed è diretto a Firenze, potrà percorrere la A1 Panoramica;

chi è diretto verso la stazione di Badia, potrà percorrere la A1 Panoramica e uscire alla stazione di Pian del Voglio, mentre chi è diretto alla stazione di Firenzuola potrà utilizzare la stazione di Barberino di Mugello, sulla A1 Milano Napoli.

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire programmati lavori di pavimentazione, in orario notturno, nelle due notti consecutive di giovedì 13 e di venerdì 14 maggio, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Monselice, in entrata in entrambe le direzioni, verso Bologna e Padova e in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Terme Euganee o di Boara.

Sulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata la chiusura dell’area di servizio “Sillaro ovest”, tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro, verso Ancona, che era prevista dalle 20:00 di questa sera, lunedì 10, alle 7:00 di martedì 11 maggio.

Confermate, come da programme, le chiusure della stazione di Castel San Pietro, per programmati lavori di pavimentazione, come di seguito indicato:

-dalle 22:00 di martedì 11 alle 6:00 di mercoledì 12 maggio, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Ancona;

-dalle 22:00 di mercoledì 12 alle 6:00 di giovedì 13 maggio, in uscita per chi proviene da Bologna;

-dalle 22:00 di giovedì 13 alle 6:00 di venerdì 14 maggio, in entrata verso Bologna e in direzione di Ancona e in uscita per chi proviene da Ancona;

-dalle 22:00 di venerdì 14 alle 6:00 di sabato 15 maggio, in entrata verso Bologna e in direzione di Ancona.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Imola o di Bologna San Lazzaro.