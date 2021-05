In quattro al bar per il “brindisi di mezzanotte”: denunciati a San Lazzaro di Savena

Nella giornata di ieri, i Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna hanno identificato 697 persone, controllato 500 veicoli, 61 esercizi pubblici e sanzionato una ventina di persone, quasi tutte per aver violato la normativa di riferimento sugli spostamenti dopo le ore 22:00 (consentiti da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute).

12 sanzioni sono state elevate in Città dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile, in particolare, 10 nei confronti di giovani che stavano passeggiando per il centro e due a carico di un automobilista, denunciato anche per guida sotto l’influenza dell’alcol e del suo passeggero. Le altre sanzioni sono state contestate in Provincia di Bologna dalle pattuglie dell’Arma impegnate giorno e notte nei servizi di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Un fatto particolare è stato riscontrato a San Lazzaro di Savena dai Carabinieri del locale Nucleo Operativo Radiomobile che hanno sorpreso quattro amici al bar, seduti ai tavolini esterni del locale e con i calici di vino alzati al cielo che stavano facendo il “brindisi di mezzanotte”. Per i quattro amici al bar, titolare del locale compreso, è scattata la sanzione di 400 euro.