Modenatur alla Fiera del turismo di Dubai ATM 2021

Il tema di quest’anno sarà “A New Dawn for Travel and Tourism”, una nuova alba per i viaggi e il turismo: un chiaro messaggio di ripartenza e di ritorno alla normalità per un settore duramente colpito ma che sta guardando al futuro con innovazione e nuove progettualità.

Modenatur sarà presente all’interno dello stand ENIT, ente di promozione nazionale. La scelta di partecipare a questo appuntamento è legata alla grande passione dei paesi dell’area del Golfo per i motori e per il nostro paese in generale, nonché i collegamenti aerei diretti con i più importanti aeroporti italiani, tra cui Bologna.

Modenatur promuoverà il territorio modenese e regionale, già noto e apprezzato dagli operatori turistici del mercato medio-orientale e asiatico, con grandi potenzialità di ulteriore sviluppo grazie ad un’offerta unica: le città d’arte e i patrimoni Unesco, i gioielli della terra dei motori, le eccellenze enogastronomiche, il turismo attivo dell’Appennino e il fascino legato alla tradizione dell’Opera Lirica.

Tra i prodotti di punta 2021-2022 Modenatur presenterà i tour legati alla Motor Valley con visite alle fabbriche e musei Ferrari, Pagani, Maserati, Lamborghini e Ducati e alle collezioni private di auto d’epoca come Panini e Stanguellini, le attività in pista all’autodromo di Modena e i Master Maserati Driving Experience Incentive a Varano de’ Melegari per i quali Modenatur è agenzia rivenditrice ufficiale e la possibilità di organizzare eventi privati presso Pagani. Non solo motori, tra le proposte particolarmente evocative anche la possibilità di organizzare serate musicali ed esclusive nella Casa Museo Luciano Pavarotti e le esperienze gourmet di altissimo livello che è possibile vivere sul territorio grazie ai noti chef stellati modenesi.

Durante la fiera, alla quale parteciperanno operatori provenienti da 62 paesi, si prevede un’affluenza di circa 11.000 persone al giorno. Per questo motivo l’attenzione al rispetto delle norme igieniche e di comportamento sarà una priorità per gli organizzatori. Tra le misure adottate la mascherina obbligatoria, uscite ed entrate contingentate e separate, la somministrazione di cibi e bevande esclusivamente preconfezionate, la pre-registrazione e l’accredito obbligatorio e digitale, la possibilità di pagare solo con tecnologie contactless, il divieto di distribuire materiale cartaceo sostituito dalla possibilità di inviare tramite un’app dedicata all’evento i file in formato digitale, il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 2 metri, ed in generale un’attività di sanificazione delle aree comuni e dei padiglioni intensificata prima e durante l’evento.