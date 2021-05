Nasce Spilamberto Digitale per l’alfabetizzazione delle famiglie

Gli avvenimenti degli ultimi mesi, con il ricorso forzato alla distanza interpersonale, hanno portato ad una crescita dell’utilizzo delle risorse on-line; non tutti però sono in grado di usarle e maneggiarle al meglio.

Per venire incontro alle esigenze di molte famiglie del territorio, il Comune di Spilamberto ha così deciso di finanziare il progetto Spilamberto Digitale realizzato dai professionisti di Dico Education con l’obiettivo di promuovere l’alfabetizzazione digitale delle famiglie dell’Istituto Comprensivo Fabriani supportandole nell’uso del registro elettronico e delle applicazioni utilizzate dagli insegnanti.

All’interno del sito Spilamberto Digitale è disponibile una guida video alle funzioni più importanti degli strumenti digitali usati dalla scuola, come il registro Nuvola, Gmail e Google Classroom. Particolare attenzione è stata riservata alla facilità di fruizione, con l’utilizzo di un linguaggio semplice e con animazioni che guidano l’utente alla comprensione delle informazioni contenute nei video, per supportare anche le famiglie di origine straniera.

A partire dal mese di maggio, e fino ad ottobre, sarà inoltre possibile frequentare un corso gratuito di alfabetizzazione digitale che si svolgerà alternativamente in presenza all’aperto ed a distanza, dove ognuno dei partecipanti utilizzerà il proprio smartphone o computer. Il corso è aperto alle famiglie dei ragazzi iscritti all’Istituto Comprensivo, in quanto guida all’utilizzo degli strumenti digitali sempre più in uso e di cui si richiede fruizione da parte dei genitori.

“In questo ultimo periodo più che mai – sottolinea Carlotta Acerbi, Assessora alla Cultura e all’Intercultura del Comune di Spilamberto – gli strumenti digitali si sono rivelati molto importanti per consentirci di comunicare, non potendolo fare di persona. Per venire incontro a quanti non sono particolarmente avezzi all’utilizzo di questi nuovi mezzi, abbiamo ritenuto di proporre alle famiglie del nostro Istituto Comprensivo un sito e una serie di incontri guida per avvicinarsi al mondo digitale della scuola, per essere il più possibile autonomi nel poter seguire la vita scolastica dei propri figli. Per noi è fondamentale garantire una formazione paritaria, che vada a supportare, in questo caso, tutte le famiglie che hanno figli a scuola: pertanto gli strumenti sono fruibili da italiani e stranieri, in italiano e inglese. Siamo inoltre orgogliosi che questa settimana parta a Spilamberto un corso di alfabetizzazione in lingua italiana per adulti nell’ambito dei percorsi FAMI – FONDO ASILO MIGRAZIONE INTEGRAZIONE in collaborazione con il CPIA di Modena (Centro Provinciale Istruzione Adulti), risultato dell’impegno che l’Amministrazione comunale e l’Unione Terre di Castelli rivolge da anni nello sviluppo e nella promozione di progetti di integrazione della popolazione straniera, attraverso diverse azioni in ambito sociale, culturale e scolastico”.