Calderara conferisce la cittadinanza onoraria a Liliana Segre

Il sindaco di Calderara di Reno Giampiero Falzone ha scritto, a nome dell’Amministrazione e di tutta la città, un messaggio alla senatrice Liliana Segre, cui nell’ultimo consiglio comunale è stata conferita la cittadinanza onoraria: «Nell’abbracciarla – scrive il primo cittadino – la ringraziamo per tutto quello che ha fatto come testimone instancabile di un agire responsabile e privo di odio, e le esprimiamo il desiderio di incontrarla, per uno scambio di esperienze che costituirebbe per noi un arricchimento fondamentale».

La lettera segue di qualche giorno la delibera, votata all’unanimità dai consiglieri a conclusione di un iter avviato con una mozione del gruppo di maggioranza SiAMO Futuro, con un importante lavoro del consigliere Simone Cappelletti. «Abbiamo preso questa decisione – scrive ancora il Sindaco – in omaggio alla sua storia personale, al suo impegno e alla testimonianza nel mantenimento della memoria della Shoah di cui fu vittima. Il nostro Comune, in un territorio molto vivo e ricettivo in questo senso, è sempre stato allineato ai valori dell’antifascismo, ha avuto grazie a tanti illustri calderaresi un ruolo attivo nella Resistenza, crede fermamente che la lotta contro l’antisemitismo, il razzismo e la xenofobia sia il cuore di ogni politica dei diritti umani. Calderara di Reno come lei crede nel valore della Memoria, pertanto la sua figura è e sarà sempre per noi un punto di riferimento». Di qui l’invito alla Senatrice per un incontro, «che sarebbe un grande onore per la nostra città e il nostro territorio».