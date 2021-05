Proseguono le chiusure programmate in A1, A14 e Tangenziale Bologna

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di venerdì 14 alle 6:00 di sabato 15 maggio, sarà chiusa la stazione di Reggio Emilia, in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Milano, Terre di Canossa Campegine;

in entrata verso Bologna, Modena nord.

Nella stessa notte, ma con orario 20:00-6:00, sarà chiusa anche l’area di parcheggio “Crostolo est”, situata nel tratto compreso tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegine, in direzione di Milano.

Sempre sulla A1 Milano-Napoli, è stato aggiornato il programma delle chiusure notturne, per consentire attività di ispezione del ponte sul torrente Stirone, come di seguito indicato:

-dalle 21:00 di martedì 11 alle 5:00 di mercoledì 12 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Fiorenzuola e Fidenza, verso Bologna. Si segnala che la stazione di Fiorenzuola sarà chiusa in entrata, in entrambe le direzioni, verso Bologna e in direzione di Milano.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Fiorenzuola, percorrere la SP462, la SS9 Via Emilia e la SS9 bis in direzione Parma, con rientro sulla A1, alla stazione di Fidenza, per proseguire in direzione di Bologna, per un itinerario totale di 25 km.

In alternativa alla chiusura dell’entrata di Fiorenzuola verso Milano, si consiglia di entrare alla stazione di Piacenza sud;

-dalle 17:00 di martedì 11 alle 5:00 di mercoledì 12 maggio, sarà inaccessibile l’area di parcheggio “Chiaravalle ovest”, situata all’interno del suddetto tratto chiuso;

-dalle 19:00 di martedì 11 alle 5:00 di mercoledì 12 maggio, sarà chiusa l’area di servizio “Arda ovest”, tra Piacenza sud e Fiorenzuola, verso Bologna;

-dalle 21:00 di venerdì 14 alle 5:00 di sabato 15 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Fidenza e Fiorenzuola, verso Milano. Si segnala che la stazione di Fidenza sarà chiusa in entrata, in entrambe le direzioni, verso Milano e in direzione di Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Fidenza, procedere sulla SS9bis-SS9 Via Emilia, sulla SP462 verso Milano e rientrare sulla A1, alla stazione di Fiorenzuola, per un itinerario totale di 25 km.

In alternativa alla chiusura dell’entrata di Fidenza verso Bologna, si consiglia di entrare alla stazione di Parma;

-dalle 17:00 di venerdì 14 alle 5:00 di sabato 15 maggio, sarà chiusa l’area di parcheggio “Bastelli est”, situata nel suddetto tratto chiuso.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire programmati lavori di ordinaria manutenzione delle barriere di sicurezza, in orario notturno, nelle due notti consecutive di giovedì 13 e di venerdì 14 maggio, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Cesena nord, in entrata verso Bologna.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Forlì.

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, in orario notturno, dalle 22:00 di questa sera, martedì 11, alle 6:00 di mercoledì 12 maggio, saranno chiusi, in modalità alternata, i seguenti svincoli:

-sarà chiuso lo svincolo 11 bis “Castenaso”, in entrata verso Casalecchio/A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 11 “San Vitale”;

-sarà chiuso lo svincolo 13 “SS9 Via Emilia”, in entrata verso San Lazzaro/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 12 “SS65 della Futa”.

Si ricorda che le suddette chiusure verranno effettuate in modalità alternata.