Nel pomeriggio di ieri intorno alle 17:30, i vigili del fuoco sono intervenuti in tangenziale sul “Ramo verde” per un incidente stradale che ha coinvolto tre vetture. Due di queste in seguito all’urto si sono incendiate. I pompieri hanno circoscritto e estinto rapidamente il rogo anche grazie all’utilizzo di moderne schiume antincendio. Tre in totale i feriti, lievi, presi in carico dal 118. Sul posto anche due pattuglie della Polizia di Stato. Disagi alla circolazione stradale.