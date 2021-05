Accoltella il vicino di casa durante una discussione: denunciato a Bologna

I Carabinieri della Stazione Bologna Mazzini hanno denunciato un 50enne italiano per lesioni personali gravi e porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere. E’ successo alle ore 18:20 di ieri, quando la Centrale Operativa Carabinieri di Bologna è stata informata che una persona residente in via Luigi Pirandello era stata accoltellata dal suo vicino di casa.

Il malcapitato, 56enne italiano, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso del Policlinico Sant’Orsola Malpighi, dove è stato medicato per le ferite da taglio ricevute da diverse coltellate che il suo vicino di casa gli aveva inferto durante una discussione nata da futili motivi, verosimilmente legati a vecchi rancori che i due non erano riusciti a risolvere pacificamente nel corso del tempo. Alla vista dei militari, l’autore dell’accoltellamento si è avvicinato, ammettendo le proprie responsabilità e consegnando l’arma del delitto, un coltello di piccole dimensioni ma ben affilato. Il 56enne è stato dimesso con una prognosi di 30 giorni.