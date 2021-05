Il Sottosegretario Sibilia, il prefetto Lega e il capo del corpo in visita a Bologna e in Regione

L’On. Carlo Sibilia, sottosegretario all’Interno con delega ai Vigili del Fuoco, accompagnato dal Capo Dipartimento, prefetto Laura Lega e dal Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, Ing. Fabio Dattilo hanno dedicato una giornata ai Vigili del Fuoco della nostra Regione.

La serie di incontri è iniziata nella mattinata a Bondeno (FE) dove è stata inaugurata la nuova autopompa del locale distaccamento Volontario Vigili del Fuoco. Il Comandante Provinciale Ing. Antonio Giovanni Marchese ha illustrato ad autorità e cittadinanza le potenzialità del nuovo mezzo che potenzierà la sede volontaria.

A seguire presso la sede della Direzione Regionale, accolti dal Direttore Regionale Ing. Michele de Vincentis i vertici del Corpo Nazionale hanno incontrato i Comandanti Vigili del Fuoco della regione e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali. Negli incontri sono state illustrate le attività di ammodernamento e potenziamento che i Vigili dell’Emilia Romagna stanno portando avanti in diversi campi: dallo studio di innovativi strumenti di spegnimento degli incendi, alla formazione de personale, al soccorso in ambienti impervi con neve e ghiaccio. Non è mancato il confronto sui programmi che Ministero e Dipartimento stanno portando avanti per assunzione di personale e l’aggiornamento delle dotazioni di mezzi e attrezzature; percorso di cui si vedono i risultati con l’assegnazione di personale neoassunto e la consegna di automezzi di nuova generazione.

La visita in Emilia Romagna è proseguita a Lugo di Romagna (RA) per l’inaugurazione del locale distaccamento. Il comandante provinciale Ing. Luca Manselli ha mostrato agli ospiti la nuova sede, più ampia, rispondente alle esigenze degli anni 2000, realizzata grazie al lavoro sinergico con Comune di Lugo e Provincia di Ravenna, che permetterà di offrire al cittadini dell’area nord occidentale della provincia un servizio sempre più tempestivo ed efficiente.

Infine, presso il Comando di Forlì Cesena vi è stato un momento di raccoglimento dedicato alla memoria del Capo Reparto Lorenzo Facibeni, venuto a mancare il 9 maggio 2020 dopo una lunga lotta contro il covid. Non senza commozione i vertici regionali e nazionali dei Vigili del Fuoco, accanto al Comandante Provinciale Ing. Annalicia Vitullo, hanno ricordato il collega Facibeni intitolando ufficialmente al suo nome la sede Centrale del Comando Vigili del Fuoco di Forlì Cesena.