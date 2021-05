Contro l’omofobia le panchine arcobaleno al Novi Sad di Modena

Sono dipinte con i colori dell’arcobaleno, a richiamare l’impegno contro la discriminazione per orientamento sessuale e identità di genere, le due panchine del parco Novi Sad inaugurate oggi, lunedì 17 maggio, nella ricorrenza della Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia.

Alla breve cerimonia sono intervenuti il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, l’assessora alle Pari opportunità Grazia Baracchi e i rappresentanti delle associazioni Arcigay, Agedo, Rete genitori Rainbow, Famiglie arcobaleno, Mo.Re.Gay, Gruppo donne Arcigay Modena, ArciLesbica. Presenti anche i volontari di Ancescao che hanno dipinto le panchine e ai quali è andato il ringraziamento del sindaco e dell’assessora Baracchi.

Le panchine arcobaleno, come ha spiegato l’assessora Baracchi, “vogliono essere un simbolo tangibile e duraturo di non discriminazione e di inclusione, un piccolo tassello di un’azione più ampia che anche noi, come amministrazione, portiamo avanti insieme alle associazioni”.

L’inaugurazione delle panchine arcobaleno si inserisce nel programma di iniziative per la giornata contro l’omotransfobia “Siamo tutti uguali diversi”, promossa dal Comune di Modena e che quest’anno si svolge all’insegna dello slogan “Io non uso parole d’odio, e tu?”. Il Comune, infatti, ha aderito alla campagna per il contrasto ai discorsi d’odio, il cosiddetto “hate speech”, promossa dalla Rete Ready, la rete nazionale delle pubbliche amministrazioni impegnate contro le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere. Testimonial per Modena, appunto, sono il sindaco, l’assessora alle Pari opportunità Grazia Baracchi e gli altri componenti della Giunta. La campagna è pubblicata sui profili social dell’assessorato alle Pari opportunità del Comune, e coloro che lo vorranno, potranno condividerla a loro volta sui propri social.

Il programma per la giornata internazionale contro l’omotransfobia prosegue mercoledì 19 maggio, alle 21, con il webinar “La libertà delle donne” con le filosofe di Filosofemme. L’incontro è in diretta sulla pagina facebook di Arcigay Modena. Giovedì 20 maggio, sulla stessa pagina fb, alle 21, ci sarà la diretta del webinar “Intersexfobia, questa sconosciuta: storie di persone intersex e di ordinaria discriminazione”. Ulteriori appuntamenti saranno venerdì 21 maggio, alle 18.30, alla Casa delle donne di Villa Ombrosa, dove si svolge la conferenza “Don Marco Bisceglia e la nascita di Arcigay. Il movimento omosessuale: radici e sviluppi nella storia italiana, tra la morale borghese e quella cattolica”. L’evento è organizzato da Insolita, Centro documentazione donna e Istituto storico di Modena e sarà anche in diretta sulla pagina fb di Insolita (www.facebook.com/associazioneinsolita).

Sabato 22 maggio, alle 18, sulla pagina fb di Arcigay, secondo appuntamento della rubrica “@attivist* – L*guerriglier*” sul tema del drag. L’evento è organizzato dal gruppo T.a(Mo).

Tutte le informazioni sulle iniziative di “Siamo tutti uguali diversi” si trovano sul sito del Comune di Modena nella pagina delle Pari opportunità (www.comune.modena.it/pari-opportunita).